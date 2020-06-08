شاهد.. نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى عزل إسنا

، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية. قام نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اليوم، الإثنين، بزيارة مستشفى إسنا للعزل ومستشفى صدر إسنا، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا "كوفيد -19"





وكان ذلك برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كل احتياجات المستشفيات.





وتوجه نائب محافظ الأقصر بالشكر إلى السادة الأطباء وأطقم التمريض على جهودهم المبذولة وأثنى على جهود المستشفيات في تقديم الخدمات المطلوبة.





رافق نائب محافظ الأقصر خلال الجولة، كل من رئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان، ووكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسن، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.





ووجه نائب محافظ الأقصر بالتأكيد على النظافة والتعقيم وتوفير كل سبل الرعاية للمرضى وشدد على أن أي مخالفات تم رصدها سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها وقد تم الاستماع لعدد من المرضى والمواطنين وتم تلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة.