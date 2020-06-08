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توك شو

أخبار التوك شو .. وزيرة الصحة: نعمل على عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا.. ومستشار الصحة يحسم الجدل حول فاعلية الكمامة القماش..والأزهر يحرم بيع بلازما المتعافين..فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:35 م
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صورة الملف
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آيات أحمد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الاثنين ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر تعمل على الفتح التدريجي لمظاهر الحياة، لعودتها لطبيعتها مرة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والحرص على التباعد الاجتماعي، لحماية المجتمع والمواطنين من العدوى بفيروس كورونا.



قال وزير المالية محمد معيط ، إن الدولة المصرية ستضطر للاقتراض بشكل أكبر لسد عجز الموازنة الذي تعرضت له الدولة، ولم يكن متوقعا، بسبب أزمة فيروس كورونا.



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه نظرًا لان هناك الكثير من التداعيات من تفشي فيروس كورونا على المستوى الدولي والمحلي فلم تتحقق الكثير من الرؤى التي تطلعت لها الدولة وخاصة على المستوى الاقتصادي.



أكد محمد معيط ، وزير المالية، أن الدولة تعمل على توفير كافة احتياجات المواطن حتى لا يشعر ان هناك نقصا فى اى سلعة او ارتفاع فى اسعار سلع معينة نتيجة نقصها بالاسواق  .



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة،إنه لولا المبادرات الرئاسية للكشف على المواطنين التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة الكشف على الأطفال بالمدارس للكشف عن السمنة وسوء التغذية، إلى جانب الكشف عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة لكانت جائحة فيروس كورونا أثرت على المواطنين بمصر بشكل كبير.



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك استقرارا في عدد الحالات المصابة بـ"فيروس كورونا" المستجد"، وتراجع لنسب الوفيات، مشيرة إلى أن السبب يعود لاعتماد البروتوكول الجديد والذى يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، والالتزام بالعزل المنزلي فضلا عن انضمام 320 مستشفى ليصل الإجمالي إلى 372 مستشفى عزل صحي.


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن زيادة عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا شئ متوقع ، مؤكدًا أن الزيادة أفقية ومن المتوقع  استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك نتيجة التكدس والزحام فى اسبوع عيد الفطر المبارك.


قال صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن المركز العالمى للفتوى الإلكترونى أصدر فتوى بتحريم بيع بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، ودعا للتبرع بالبلازما للمرضى المصابين.


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