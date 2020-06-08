قنوات فضائية استغلت أزمة كورونا.. علي عبد العال: لو اعتمدنا على وصفات الإعلانات في العلاج هنقفل كليات الطب

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، أن هناك جرائم تقع في إعلانات المستحضرات الطبية، معلقا "إعلانات طبية جريمة".





وأضاف "عبد العال"، أثناء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون بتنظيم إعلانات الطرق، أن هناك قنوات فضائية تقوم بالتسويق لمنتجات لا حصر لها، متابعا "لو أخدنا على وصفات العلاج اللي موجودة في الإعلانات دي يبقى هنقفل كل كليات الطب".









وأكد أن هذه القنوات استغلت أزمة فيروس كورون ا، وأعلنت توفير علاج للفيروس، لاستغلال الكثير من أبناء الشعب.



