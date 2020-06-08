الشهابي: كنا نفضل إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بالقائمة النسبية

قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن مشروعات قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ التى تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" للبرلمان خضعت لحوار مجتمعى مع الأحزاب وحرص ائتلاف "دعم مصر" على الاستماع لرأي الأحزاب ، و كان حوار جاد فى مقر "دعم مصر".





وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الجمع بين النظام الفردى والقائمة يعطي قوة للأحزاب فى الشارع ، حيث أن النظام الفردى يتجاوب مع الواقع والعصبية و القبلية رأس المال.





وأكد رئيس حزب الجيل أن الحزب كان يطالب بأن يتم الجمع بين النظام الفردى والقائمة النسبية فى قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، لأن القائمة النسبية أكثر عدالة وتمثيلا للشعب ولايكون بها إهدار للأصوات ، بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد طبقا للأصوات الحاصلة عليها.





وأوضح أن الأحزاب من الممكن يكون هناك حوار حزبى بشأن نظام القائمة فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ ، بحيث يشارك فيها أكبر عدد من الأحزاب وتكون قائمة وطنية.





وكان قد أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.





أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمة و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف و الخبراء القانونيين و الدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف.





ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ ٢٥٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.





وأعلن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية و يستمر ممثلو الشعب فى خدمة وطنهم.