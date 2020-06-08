AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الشهابي: كنا نفضل إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بالقائمة النسبية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:15 م
ناجى الشهابى رئيس
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل
Advertisements
معتز الخصوصى
قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن مشروعات قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ التى تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" للبرلمان خضعت لحوار مجتمعى  مع الأحزاب وحرص ائتلاف "دعم مصر" على الاستماع لرأي الأحزاب ، و كان حوار جاد فى مقر "دعم مصر".

وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الجمع بين النظام الفردى والقائمة يعطي قوة للأحزاب فى الشارع ، حيث أن النظام الفردى يتجاوب مع الواقع والعصبية و القبلية رأس المال.

وأكد رئيس حزب الجيل أن الحزب كان يطالب بأن يتم الجمع بين النظام الفردى والقائمة النسبية فى قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، لأن القائمة النسبية أكثر عدالة وتمثيلا للشعب ولايكون بها إهدار للأصوات ، بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد طبقا للأصوات الحاصلة عليها.

وأوضح أن الأحزاب من الممكن يكون هناك حوار حزبى بشأن نظام القائمة فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ ، بحيث يشارك فيها أكبر عدد من الأحزاب وتكون قائمة وطنية.

وكان قد أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.

 أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمة و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف و الخبراء القانونيين و الدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف.

ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ ٢٥٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها. 

وأعلن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية و يستمر ممثلو الشعب فى خدمة وطنهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعم مصر يتقدم غدا بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد النواب

اليوم .. ائتلاف دعم مصر يقدم مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب

50 % ؜قائمة و 50% ؜فردي.. «دعم مصر» يتقدم بتعديلات على قانون مجلس النواب

التجمع: مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات النواب نتاج حوار مجتمعى بين الأحزاب

الحركة الوطنية تؤيد مشروع قانون مجلس الشيوخ والنواب

البرلمان يدرس قوانين الانتخابات.. التشريعية تنتظر إحالته.. وبرلمانيون وأحزاب يعلنون تأييدهم لتعديلات ائتلاف الأغلبية.. ومطالبات بإجراء الشيوخ والنواب في معركة واحدة

ترشيحاتنا

بالتزامن مع التعنت في ملف سد النهضة..مساعدات قطرية مشبوهة لـ أديس أبابا

لا أستطيع أن أسامح من ظلمني.. فهل هذا حرام؟

غدا.. إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

الجيش المصري يتصدر تويتر .. ومغردون : سننتصر على أعداء العرب

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وزيرة الصحة: نسعى لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.. فيديو

AdvertisementS

وزير المالية: إتاحة 450 مليون جنيه لتمويل الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مدبولي: تكليف من الرئيس لـ "الحكومة" بالتوسع في منظومة التعليم عن بُعد

الجيش المصري يتصدر تويتر .. ومغردون : سننتصر على أعداء العرب

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

غدا.. إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

أحكام بالمشدد 15 و10 و7 سنوات لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين..فيديو

غدا.. الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة

علي يد طباخ يمني..كيف قُتل أكبر شيوخ قبيلة قحطان في السعودية والخليج؟

الزمالك الخيار الأول .. 3 عروض قوية لـ حسام عاشور بعد رحلة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جراحة عن بعد.. الاستعانة بروبوت لإنقاذ حياة مريض سرطان في حالة حرجة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة

رجل ومشط صناعي بالباديكير .. صيحة جديدة للنساء تشعل السوشيال ميديا..شاهد