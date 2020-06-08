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أخبار العالم

بعد مراجعة طريقة العد.. تشيلي: 653 متوفى زيادة على إجمالي ضحايا كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:24 م
كورونا في تشيلي
كورونا في تشيلي
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قسم الخارجى
أعلن وزير الصحة في دولة تشيلي، خايمي ماناليتش، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا - كوفيد 19 في دولته قد يزداد بنسبة 653 بعد مراجعة طريقة العد وقواعد البيانات المقابلة.

وأضاف ماناليش في مؤتمر صحفي أمس، الأحد، "هذا قادنا إلى ضرورة الاعتراف، وفقًا للتعريفات التي وضعتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.. بعدد إضافي من 653 متوفى على أنهم ضحايا محتملون للفيروس المستجد".


وتابع "أن الذين لقوا حتفهم دون اختبار فيروس كورونا، ولكن ظهرت عليهم الأعراض".

وأكدت تشيلي ما مجموعه 134150 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 2190.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي، إن قواعد بيانات المتوفى، مصدقة من السجل المدني، تمت مراجعتها مع بيانات من المختبرات التي تجري اختبارات تفاعل سلسلة البوليميراز، والتي تستخدم للكشف عن كوفيد 19.
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