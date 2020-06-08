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رياضة

برشلونة بدون إصابات قبل عودة الدوري الإسباني الخميس المقبل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن فريق برشلونة أصبح كامل العدد قبل انطلاق مواجهته أمام ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وكانت الحكومة الإسبانية، وافقت على عودة منافسات الليجا يوم 11 يونيو المقبل بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن لاعبي برشلونة جاهزون بالكامل لمباراة ريال مايوركا، وأن قائمة الفريق خالية من الإصابات لتلك المواجهة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني شارك في التدريبات بشكل طبيعي ولا توجد شكوك حول لحاقه بالمباراة القادمة، بينما حصل الأوروجواياني لويس سواريز على التصريح الطبي للمشاركة في المباراة أيضًا..

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، متفوقًا على ملاحقه نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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