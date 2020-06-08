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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يقرر زيارة اليابان.. نور تنشر رسالة مؤثرة لوالدها.. المرشد القطري يغني تل أبيب حبيبتي.. الدوحة تستقبل سائحين إسرائيليين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

رد رجل الأعمال  نجيب ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، على الصفحة الرسمية لليابان بالعربى والتى دعته لزيارة اليابان.

حيث كتبت الصفحة: "نتمنى أن تقوم بالزيارة قريبا إن شاء الله وتستمتع بإقامتك في #اليابان".
ورد ساويرس قائلًا: "ان شالله قريبا".

احتفلت النجمة اللبنانية نور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بيوم الأب، ونشرت صورة برفقة والدها وكتبت له رسالة معبرة.

وكتبت نور قائلة: "يوم أب سعيد لعمودي الفقري ، شكرًا لك على الإيمان بي دائمًا ودعمك لي عندما كنت أتابع أحلامي ، بغض النظر عن حجمها،لقد ألهمتني بطريقتك الخاصة لنحت طريقي في الحياة. أنا ممتنة إلى الأبد ،أحبك يا بابي ، أحبك يا فيليبوس".

استقبل مرشد سياحى قطرى السائحين الإسرائيليين في الدوحة بأغنية باللغة العبرية بعنوان "تل أبيب حبيبى يا تل أبيب"، مما أثار غضب رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر دفاعًا عن القضية الفلسطينية.

نشر الفنان الشاب أحمد مالك فيديو جديدة له من أحدث جلسة تصوير وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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