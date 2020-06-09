AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلن المصمم الصناعي نيكولاس أرايا عن تصميم جديد لسيارة لاند روفر SUV تحت مسمى كولوسوس وتم إنشاؤها خلال دورة تدريب على تصميم السيارات في Advanced Design - Innovation Studio (ADIStudio) في الأرجنتين.


الميزة الرئيسية البارزة في كولوسوس هي استخدامها للعمود C المنزلق ، عندما ينزلق إلى الخلف، يحول كولوسوس إلى سيارة SUV بـ 5 أو 7 مقاعد، ولكن عندما ينزلق إلى الأمام، يحول القسم الخلفي من المقصورة إلى صندوق بيك-أب صغير.


الهدف من Land Rover كولوسوس هو زيادة تعددية الاستخدامات والعملية، والجمع بين أفضل جوانب سيارات الدفع الرباعي الممتازة ووظائف الشاحنة الصغيرة.


في حين أن فكرة السيارة التي يمكن أن تتحول إلى SUV أو بيك-أب هي فكرة غير مألوفة إطلاقًا، إلا أن كولوسوس تبدو كمركبة يمكن أن تنتجها لاند روفر بالفعل، ففي الأمام، تحمل هوية سيارات رينج روفر مع الشبك الأمامي المعروف ومصابيح LED الأمامية الرفيعة.


عندما تكون كولوسوس في شكل SUV، فإنها توفر ثلاثة صفوف من المقاعد ولكن إذا أراد السائقون بعض مساحة الشحن الإضافية، يمكن طي المقاعد الخلفية بعيدًا وانزلاق عمود C إلى الأمام.


وإذا كان هناك غرض أكبر يجب وضعه في الصندوق، مثل دراجة نارية على سبيل المثال، فإن هناك قسم من الصندوق يمكن تمديده أيضًا، كما يمكن تخفيض مستوى الباب الخلفي لتوفير مساحة شحن أكبر.


الجدير بالذكر أن سيارة لاند روفر كولوسوس هي دراسة تصميمية مستقلة تم إنشاؤها من قبل المصمم نيكولاس أرايا، ولم يتم اعتماد التصميم من قبل لاند روفر.

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور
تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور
تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور
تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور
تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تصميم تخيلى لـ رولز رويس كالينان وهى شاحنة بيك-أب

عودة تصنيع موديل لـ تويوتا لاند كروزر بعد توقفه 36 عاما.. تعرف عليه.. صور

شاهد.. الشكل المتوقع للسيارة بي إم دبليو X8 M الجديدة.. صور

شاهد .. تصميم تخيلي جديد لـ رنج روفر سبورت 2022

شاهد .. أفضل 10 سيارات في العالم تهزم الطرق الوعرة بسهولة .. صور

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. حفيدة فريد الأطرش ترد على مهاجمي بقائها في بيروت

زعيم وطني مخلص.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة مرور 6 سنوات على حكمه

بعد حقنها بـ بلازما الدم.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها.. شاهد

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

المصالح السبب.. رئيس البرلمان التونسي يدافع عن الغزو التركي لـ ليبيا

10 فوائد لتناول قشور الليمون.. انتبه لرقم 3

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مكياج جذاب.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها..شاهد