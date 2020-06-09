تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور

أعلن المصمم الصناعي نيكولاس أرايا عن تصميم جديد لسيارة لاند روفر SUV تحت مسمى كولوسوس وتم إنشاؤها خلال دورة تدريب على تصميم السيارات في Advanced Design - Innovation Studio (ADIStudio) في الأرجنتين.





الميزة الرئيسية البارزة في كولوسوس هي استخدامها للعمود C المنزلق ، عندما ينزلق إلى الخلف، يحول كولوسوس إلى سيارة SUV بـ 5 أو 7 مقاعد، ولكن عندما ينزلق إلى الأمام، يحول القسم الخلفي من المقصورة إلى صندوق بيك-أب صغير.





الهدف من Land Rover كولوسوس هو زيادة تعددية الاستخدامات والعملية، والجمع بين أفضل جوانب سيارات الدفع الرباعي الممتازة ووظائف الشاحنة الصغيرة.





في حين أن فكرة السيارة التي يمكن أن تتحول إلى SUV أو بيك-أب هي فكرة غير مألوفة إطلاقًا، إلا أن كولوسوس تبدو كمركبة يمكن أن تنتجها لاند روفر بالفعل، ففي الأمام، تحمل هوية سيارات رينج روفر مع الشبك الأمامي المعروف ومصابيح LED الأمامية الرفيعة.





عندما تكون كولوسوس في شكل SUV، فإنها توفر ثلاثة صفوف من المقاعد ولكن إذا أراد السائقون بعض مساحة الشحن الإضافية، يمكن طي المقاعد الخلفية بعيدًا وانزلاق عمود C إلى الأمام.





وإذا كان هناك غرض أكبر يجب وضعه في الصندوق، مثل دراجة نارية على سبيل المثال، فإن هناك قسم من الصندوق يمكن تمديده أيضًا، كما يمكن تخفيض مستوى الباب الخلفي لتوفير مساحة شحن أكبر.





الجدير بالذكر أن سيارة لاند روفر كولوسوس هي دراسة تصميمية مستقلة تم إنشاؤها من قبل المصمم نيكولاس أرايا، ولم يتم اعتماد التصميم من قبل لاند روفر.