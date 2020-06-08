مبدئيا .. البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، من حيث المبدأ.





ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز له الشخصية الاعتبارية، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتولى مسئولية اعلانات الطرق العامة.



