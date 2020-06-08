حكومة الأردن تقرر حل مجلس نقابة الأطباء

قرر مجلس الوزراء الأردني اليوم، الإثنين، برئاسة عمر الرزاز، حل مجلس نقابة الأطباء في البلاد، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة سعد جابر وعضوية عدد من الخبراء الطبيين.





وقالت وسائل إعلام أردنية إن القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة 75 من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 31 لسنة 1972.





وتضم اللجنة 8 مختصين، الدكتور محمد عبد رسول سليمان الطراونة (قطاع خاص) والدكتور محمد محمود عبد اللطيف البربراوي (قطاع الجامعات) والدكتور معاذ أحمد محمود عربيات (قطاع خاص).





كما تضم كذلك الدكتور إبراهيم هاني عبد المجيد الزيود (وزارة الصحة) والدكتورة ميسم وعد عكروش (قطاع خاص) والدكتور يلدرار أمين محمود شفاقوج (وزارة الصحة).





وكذلك تضم اللجنة الدكتور شويقي صبحا (ممثل النقابة في القدس) والدكتور عصام حمزة (قطاع خاص).



