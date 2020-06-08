خريطة التعليم تتغير في عهد السيسي.. 6 منصات لـ التعلم عن بعد تزامنا مع جائحة كورونا.. مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وأخرى حكومية دولية مع التوسع في اليابانية.. وتوطين صناعة التابلت المدرسي في مصر

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قضية تطوير التعليم قبل الجامعي في اهتماماته الأولى منذ بدء توليه الحكم وحتى الآن.





وقد ظهر هذا بشكل واضح أمام الجميع بالأفعال وليس الأقوال، حيث دعم الرئيس وزارة التربية والتعليم في كافة جهود تطوير التعليم قبل الجامعي، ويتابع باهتمام بالغ الاستمرار فى تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم فى مصر.





وأكد الرئيس إيمانه الشديد بأهمية عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب.





ولهذا وجه الرئيس بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، وصولًا لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية.





كما وجه الرئيس بالاستمرار في نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة، والاستفادة من البنية التحتية لمنظومة الاختبارات الإلكترونية والتوسع فيها، وذلك بالتوازي مع تطوير بنك المعرفة والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع مراحل التعليم في مصر، فضلًا عن دراسة تطوير منظومة المعلمين في مصر





وعن أبرز المشروعات التعليمية التي تم انجازها في ملف التعليم قبل الجامعي في عهد الرئيس ما يلي :





*مشروع نظام التعليم الجديد 2.0

تم تطبيق نظام التعليم الجديد حتى الان على مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي ، و من المقرر أن يصل في العام الدراسي القادم لـ الصف الثالث الابتدائي





حيث اختلف الشكل العام للكتب الدراسية ، وتم الاعتماد على الكتاب الواحد متعدد التخصصات "كتاب الباقة" ، وتم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات والباقة باللغة العربية، كما اختلف شكل الفصول وطريقة التدريس ايضا اختلفت لتواكب المناهج الجديدة، وتم اعداد كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية ”connect plus“ للصفين الأول والثاني الابتدائي .





* تحسين البنية التكنولوجية في المدارس وتطبيق التصحيح الالكتروني

شهد عصر الرئيس السيسي ، تحسنا ملحوظا في البنية التحتية الرقمية في أكثر من 2500 مدرسة ثانوية مصرية، وأكثر من 11 ألف فصل، وتم تطبيق الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي





* مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر





وهذه المدارس هي :

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، بالشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتتخصص المدرسة بمجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي





- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركتي الماكو وإيجيترافو





- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالات التشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة، بالشراكة مع مجموعة شركات طلعت مصطفى وأكاديمية ناس.





- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتبع نظام مدارس p- tech العالمية، وذلك بالشراكة مع شركة IBM ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والإجتماعية





- مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة "مصر الخير"، والتي تتخصص في مجال إدارة وتشغيل المطاعم





- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالشراكة مع شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية





- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات





- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام والتي تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات وذلك بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي





- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، المتخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالشراكة مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة)





- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بالشراكة مع مؤسسة آل السويدي للتنمية





- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد بمحافظة القليوبية.









* مدرسة الضبعة النووية

تعد مدرسة الضبعة النووية، أحد أهم المدارس الفنية التي تم دخولها الخدمة العام الدراسي قبل الماضي كأول مدرسة متخصصة في المجال النووي بمصر والشرق الأوسط بهدف توفير كوادر فنية مدربة للعمل في محطة الضبعة النووية.



مساحة المدرسة تبلغ 8,5 فدان وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى سعة 375 طالبًا و10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية ،على مساحة 3260 م2 ،وملحق بها مبنين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580م2 ،مكونة من 5 أدوار سعة 436 سرير.





ستعمل على تخريج كوادر مؤهلة على أحدث تقنيات العمل فى ذلك المجال خاصة مع إنشاء أول مفاعل سلمى بمصر بمنطقة الضبعة وما سيتم تدريسه بهذه المدرسة من علوم فنية بحتة تتعلق بإنشاء وتصميم المفاعل السلمي النووي.









* المدارس الدولية الحكومية

تعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.

وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".

المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".

والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.





* المدارس المصرية اليابانية

تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.





* توزيع التابلت على طلاب المرحلة الثانوية

تابع الرئيس بإهتمام بالغ تجربة توزيع "التابلت" على طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي كهدية مجانية من الدولة لدعم التعليم الالكتروني في مصر، وقرر الرئيس توطين صناعة التابلت التعليمي في مصر، خاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد على التابلت المطلوب لطلاب العام المقبل "الصف الثالث الثانوي"





وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه جار الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على تصنيع أجهزة " التابلت " التعليمي في مصنعها بمصر، من خلال ضخ استثمارات بقيمة ٧٠ مليون دولار، وذلك ضمن خطط الشركة لتوطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلي، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في أجهزة "التابلت" التي ستنتجها الشركة من مصنعها بمصر تبلغ ٤٠% كما أنها ستعتمد في ذلك على العمالة المصرية.





* تفعيل منصات للتعلم الالكتروني بعد جائحة كورونا

شهد عهد الرئيس السيسي اطلاق 6 منصات تعليمية إلكترونية جديدة في مصر لدعم منظومة التعلم الالكتروني التي زاد الاحتياج لها بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق الدراسة في المدارس ، وتمثلت هذه المنصات فيما يلي :





- منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home

- منصة الامتحانات الالكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

- منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/

- منصة ادمودو للتواصل و تقديم الابحاث https://edmodo.org/

- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الاعدادية و صفوف الثانوية https://stream.moe.gov.eg



