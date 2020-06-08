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محافظات

مواطنة تناشد محافظ كفر الشيخ بتوفير فرصة عمل ضمن ذوي الاحتياجات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:49 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
ناشدت المواطنة دعاء إبراهيم عبد الحميد، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير فرصة عمل كريمة لها ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .

وقالت المواطنة دعاء إبراهيم، إنها من مدينة دسوق، و حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية عام 2018م، واستخرجت بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت، أنها بحاجة ماسة إلى فرصة عمل نظرًا لظروفها المادية الصعبة، مشيرة إلى أنها والدها بلغ السن القانونية للمعاش في شهر أبريل الماضي، وتريد فرصة عمل لمساعدة أسرتها.

وطالبت دعاء إبراهيم، محافظ كفر الشيخ، بتوفير فرصة عمل لها،وليكن أمينة مكتبة في حديقة الأسرة والطفولة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، نظرًا لظروفها الأسرية والمادية الصعبة. 

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