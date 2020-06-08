مواطنة تناشد محافظ كفر الشيخ بتوفير فرصة عمل ضمن ذوي الاحتياجات





وقالت المواطنة دعاء إبراهيم، إنها من مدينة دسوق، و حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية عام 2018م، واستخرجت بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.





وأضافت، أنها بحاجة ماسة إلى فرصة عمل نظرًا لظروفها المادية الصعبة، مشيرة إلى أنها والدها بلغ السن القانونية للمعاش في شهر أبريل الماضي، وتريد فرصة عمل لمساعدة أسرتها.





وطالبت دعاء إبراهيم، محافظ كفر الشيخ، بتوفير فرصة عمل لها،وليكن أمينة مكتبة في حديقة الأسرة والطفولة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، نظرًا لظروفها الأسرية والمادية الصعبة.