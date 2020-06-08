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أخبار البلد

إعلامية كويتية: ما تحقق فى عهد السيسي خلال 6 سنوات لم يحققه رئيس دولة فى العالم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:48 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ميس رضا
أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالإنجازات التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس السيسي والتى جعلتها في مصاف الدول الكبري بعد تقدمها فى كافة المجالات. 



وبمناسبة مرور 6 سنوات على تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، قالت "الرشيد"؛ في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن ما تحقق فى عهده من إنجازات لم تشهده اى دولة على مستوى العالم خلال فترة وجيزة فقد اذهلت مصر العالم بالتقدم الاقتصادى ومشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق وتنمية المناطق النائية وجذب استثمارات بمليارات الدولارات فضلا عن الاستكشافات البترولية.


وأضافت "الرشيد"، قائلة: فلنتذكر مصر كيف كان حالها عندما تسلم الرئيس السيسي الحكم كانت تعانى من نقص شديد في إمدادات الطاقة سواء الكهرباء والغاز وأصبحت الآن تمتلك أكبر وأحدث محطات الكهرباء ما مكنها من عمل مشروعات ربط كهربائى مع السعودية والسودان ودول أخرى، كما كانت تفتقر إلى شبكة طرق وصرف وغيرها من مشروع البنية التحتية والأن ينام ويستيقظ المصريين على مشروعات بنية تحتية وطرق وكباري لا حصر لها. 


وأشارت الإعلامية الكويتية، إلى حرص الرئيس السيسي واهتمامه البالغ بصحة المصريين فقد تحقق فى عهده طفرة صحية وانقذ الملايين من خطر فيروس سى بتوفير العلاج وتكثيف الحملات الصحية للكشف المبكر عن حالات سرطان الثدى وأمراض السمنة والعيون، إضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذى تم تطبيقه بمستشفيات عدة.


وتابعت الرشيد، وفى الوقت الذى تبنى فيه مصر بيد العطاء تدحر باليد الأخري الإرهاب وقطع اواصره وتجفيف منابعه بيد من حديد وقوة غاشمة لتحقيق الأمن والاستقرار فمصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.


وفي 8 يونيو 2014، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بعد فوزه في الانتخابات على منافسه الوحيد حمدين صباحي بنسبة 96.94% من الأصوات، وخلال تلك السنوات الست التي تخللتها إعادة انتخاب الرئيس عام 2018 بحصوله على 97.08% من أصوات الناخبين، شهدت مصر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمل السيسي بخطوات سريعة وحاسمة على تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، التي أسهمت في دخول اقتصاد البلاد طور التعافي، وزيادة الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
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