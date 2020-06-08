خطوبة حسن شاكوش تتصدر التريند.. وإطلالة خطيبته حديث السوشيال ميديا

تصدرت خطوبة المطرب الشعبي حسن شاكوش حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت إطلالة خطيبته الجدل بشكل كبير وعلق المتابعون "دا فرح ولا خطوبة".
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بتاج وفستان أبيض .. خطيبة حسن شاكوش تثير الجدل
وارتدت خطيبة حسن شاكوش، فستان زفاف أوف ويت مطرز ويأخذ شكل الجسم مع شال من الخلف وأكملت إطلالتها بتاج على رأسها.
واعتمدت خطيبة حسن شاكوش على وضع بعض الميكب مع أحمر الشفاة يأخذ اللون الأحمر، واختارت الشعر المرتفع لإكمال إطلالتها.
واحتفل المطرب الشعبي حسن شاكوش، بخطوبته، مساء أمس داخل أحد فنادق محافظة الجيزة، وحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تنفيذا لقرارات الدولة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهما أغاني "بنت الجيران"، و"عود البطل"، و"شمس المجرة".
وارتدت خطيبة حسن شاكوش، فستان زفاف أوف ويت مطرز ويأخذ شكل الجسم مع شال من الخلف وأكملت إطلالتها بتاج على رأسها.
واعتمدت خطيبة حسن شاكوش على وضع بعض الميكب مع أحمر الشفاة يأخذ اللون الأحمر، واختارت الشعر المرتفع لإكمال إطلالتها.
واحتفل المطرب الشعبي حسن شاكوش، بخطوبته، مساء أمس داخل أحد فنادق محافظة الجيزة، وحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تنفيذا لقرارات الدولة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهما أغاني "بنت الجيران"، و"عود البطل"، و"شمس المجرة".