AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوم إجازة.. أحمد حسن كوكا يقضي عطلته على الشواطئ.. شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:47 م
احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
Advertisements
مريم عزت
نشر أحمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لة من أمام أحد الشواطئ . 

وعلق أحمد حسن على الصورة قائلا : يوم إجازة. 

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

إجازة سعيدة عليك يا كابتن 

منور الدنيا كلها 

احلى كابتن فى الدنيا كلها 

وأعلنت رابطة الدوري اليوناني، توصلها لاتفاق مع الحكومة اليونانية على عودة المباريات يومي 6 و7 يونيو المقبل، وستلتقي جميع الأندية غدًا مرة أخرى من أجل تحديد البروتوكول الطبي الذي ستسير عليه خلال الفترة المقبلة حتى يتفادون خطر الإصابة بالفيروس اللعين.

اقرأ أيضا ... 

ويتصدر أولمبياكوس جدول ترتيب المسابقة بعد نهاية المرحلة الأولى برصيد 66 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الوصيف باوك وتتبقى المرحلة النهائية التي ستحدد البطل من خلال دوري مجمع مكون من 6 أندية هي أيك أثينا، باناثينايكوس، كريت وأريس بجانب أولمبياكوس وباوك.

ويضم الدوري اليوناني عددا من اللاعبين المصريين على رأسهم أحمد حسن كوكا المعار إلى أولمبياكوس من سبورتنج براجا بجانب علي غزال المنضم إلى آيل لاريسا في يناير الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوكا: مصيري مع اولمبياكوس يتحدد بعد انتهاء الموسم الكروي.. فيديو

كوكا: شيكابالا وحسام حسن أشهر مصريين لعبوا في اليونان ..فيديو

رسميا.. الدوري اليوناني يعود في بداية يونيو.. كوكا وغزال يقتربان من لعب الكرة مجددا

بهذه الطريقة.. أحمد حسن كوكا يحتفل بقرب عودة الدوري اليوناني.. شاهد

كوكا على رأس قائمة أولمبياكوس لمواجهة باوك بالسوبر اليوناني

أولمبياكوس ضيفا ثقيلا على باوك بـ دوري السوبر اليوناني

ترشيحاتنا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل منزلها

7 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب.. اليوم

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى نائب مدير عناية مستشفيات الإسماعيلية

بعد معركة دامت 6 أشهر مع كوفيد 19.. هل اقتربنا من هزيمة كورونا؟

الأجواري.. طائفة هندية تتغذى على جثث البشر وتشرب من الجماجم .. صور

الوحدة السعودي يوجه صدمة قوية لـ حسام عاشور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا

جراحة عن بعد.. الاستعانة بروبوت لإنقاذ حياة مريض سرطان في حالة حرجة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة