يوم إجازة.. أحمد حسن كوكا يقضي عطلته على الشواطئ.. شاهد

لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لة من أمام أحد الشواطئ .

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

إجازة سعيدة عليك يا كابتن

منور الدنيا كلها

احلى كابتن فى الدنيا كلها

وأعلنت رابطة الدوري اليوناني، توصلها لاتفاق مع الحكومة اليونانية على عودة المباريات يومي 6 و7 يونيو المقبل، وستلتقي جميع الأندية غدًا مرة أخرى من أجل تحديد البروتوكول الطبي الذي ستسير عليه خلال الفترة المقبلة حتى يتفادون خطر الإصابة بالفيروس اللعين.





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ويتصدر أولمبياكوس جدول ترتيب المسابقة بعد نهاية المرحلة الأولى برصيد 66 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الوصيف باوك وتتبقى المرحلة النهائية التي ستحدد البطل من خلال دوري مجمع مكون من 6 أندية هي أيك أثينا، باناثينايكوس، كريت وأريس بجانب أولمبياكوس وباوك.





ويضم الدوري اليوناني عددا من اللاعبين المصريين على رأسهم أحمد حسن كوكا المعار إلى أولمبياكوس من سبورتنج براجا بجانب علي غزال المنضم إلى آيل لاريسا في يناير الماضي.