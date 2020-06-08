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منوعات

أغرب منزل.. مواصفاته قياسية لكنه قاتل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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نهى حمدي
عندما يتعلق الأمر بإيجاد منزل جديد من الممكن أن تقدم بعض التنازلات سواء كانت تتعلق بالموقع أو المساحة وقد تضطر أحيانا إلى التخلي عن المزيد من أموالك التي حصلت عليها للتجديدات، لأنك منذ النادر أن تعثر على كل العناصر سويًا.

لكن قصة هذا المنزل المنفصل والمكون من 5 غرف نوم والذي طرح في السوق مقابل 1.3 مليون جنيه إسترليني، كانت غريبة إلى حد كبير رغم أنه يحقق موقعا مناسبا للعائلة ومساحات كبيرة وحديقة شتوية تؤدي إلى منطقة فناء وحديقة واسعة خلفها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكما يقال الحلو لا يكتمل، إذ يبدو كل شيء مثاليًا، لكن أحد الباحثين عن المنزل اكتشف مشكلة رئيسية قائلًا: "أفكر في شراء هذا المنزل، لكنني لست متأكدًا من وجود مقابس كهربائية كافية".

المثير للدهشة أن صور المنزل من الخارج المذهل إلى المطبخ ثم إلى منطقة المعيشة، أوضحت أن كل الجدران مملوءة تمامًا بالمقابس، ومكدسة فوق بعضها بعضا، لتصبح الجدران عبارة عن صواعق كهربائية.

تلك الصور جعلت رواد تويتر يطرحون الأسئلة منها: "هل كانوا يديرون وكالة المخابرات المركزية من الغرف؟" و"هل كان مركز تدريب كهربائي في مرحلة ما؟".
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