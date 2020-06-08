دوري أبطال أفريقيا.. نجم الرجاء المغربي يكشف عن خطة الفريق لمواجهة الزمالك





واَضاف محسن متولي في تصريحات صحيفة لـ"المنتخب المغربية"، أن الفريق أمامه عدد كبير من المباريات المهمة في الدوري المغربي، وحال تمكن من الفوز بها جميعا سيحسم لقب الدوري لصالحه، مشددا على أن الجهاز الفني للفريق على أعلى مستوى، وقادر على إعداد الفريق بشكل جيد عقب التوقف الكبير.









وتابع محسن متولى أنه سعيد بـ وصول الفرق المصرية والمغربية لـ نهائيات دوري ابطال افريقيا مشددا على أنها إشارة لـ عودة الكرة المغربية لـ مستواها السابق.





وأكمل أن الفريق سيسعى بكل قوة للفوز امام الزمالك في مباراة الذهاب بالمغرب من أجل حسم النتيجة قبل مباراة الإياب، مشددا على أن الفريق يرغب في ان تكون مباراة العودة سهلة ومضمونه.





وأشار إلى أن الفريق يسعى اللعب بـ ذكاء واحترافية في تلك المباراة من أجل التأهل لنهائي البطولة.



