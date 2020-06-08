النشرة الاقتصادية.. إطلاق 5 صناديق لدعم القطاعات المهمة والناتج المحلي يفقد 130 مليار جنيه بسبب كورونا

يستعرض موقع صدى البلد، فى نشرته الاقتصادية اليوم، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها اطلاق صندوق مصر السيادي لـ4 صناديق فرعية لدعم القطاعات الاقتصادية و افتقاد الاقتصاد القومي لإيرادات بـ 130مليار جنيه بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.. وإليكم أبرز الموضوعات اليوم الإثنين.

















حقق قطاعي التجارة والصناعة العديد من الانجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 6 سنوات،حيث أولى الرئيس اهتماما كبيرا منذ توليه مقاليد الحكم بالنشاط الصناعى والتجارى وإقامة العديد من المشروعات والاصلاحات الاقتصادية التى ادت إلى نمو فى النشاط التجارة والصناعه، إذ نفذت الحكومة مجموعة من المشروعات الصناعية بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها ٣٣.٠٤ مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو ٢٠٢٠ ليصل حجم الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا القطاع لنحو ٦٠.٢٧ مليار جنيه.





قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق سيطلق 4 صناديق فرعية أحدها في الرعاية الصحية، وتم الإعلان عنه بالفعل، إضافةً إلى صندوق للبنية الأساسية وسيشمل الكثير من الأصول، موضحا أنه أنه سيتم تجهيز 3 صناديق أخرى خلال الفترة القادمة.أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم "الاثنين"، أول مشروع تنموى عبر وسائل التواصل الاجتماعى لدعم شبكة الهلال الأحمر المصرى، التى تضم ٣٠ ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 51 مليون جنيه.شهد ملف تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة طفرة فى معدلات التنفيذ والتطوير منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث تم وضع خطة للانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية الغير آمنة والغير مخططة بالكامل خلال 10 سنوات، وشهدت الفترة الماضية إنفاق أكثر من 60 مليار جنيه لهذا الغرض، إذ بلغت نفقات تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة أكثر 25 مليار جنيه في صورة استثمارات عامة.أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، مشيرا إلي أن الإيرادات العامة تراجعت بنحو١٢٤ مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات هذا الوباء العالمى.6 سنوات هي مدة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الاقتصاد القومي حراكا كبيرا علي مستوى كافة القطاعات الاقتصادية، إذ رفعت إدارة الرئيس خلال تلك الفترة شعار التنمية في الانسان هي المهمة الأكبر و الأولي لبناء الاقتصاد القومي، لتقوم وزارة المالية بتكليف من الرئيس بإعادة النظر في الحد الأدني للأجور لتصل حاليا لـ2000 جنيه شهريا بعد أن كانت 1200 جنيه منذ 2013، ليتم رفعه لـ1400 جنيه ثم إلي 2000 جنيه.شهدت ادارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحسنا في هيكل الأجور و الحوافز والعلاوات الدورية الممنوحة للعاملين بالدولة؛ لتصل العلاوة الدورية 75 جنيه تضاف للأجر الأساسي بحد أدني بالإضافة لعلاوة أخري بنسبة 12% من الأجر الأساسي؛ سيتم تطبيقها أول الشهر القادم؛ بعد أن كانت 7% ثم تم رفعها إلي 10% في سنوات سابقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ أن الحكومة خصصت مبلغ 84.5 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز ضمن مصروفات الدعم السلعي بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 89 مليار جنيه كانت مدرجة للدعم التمويني بموازنة العام المالي الجاري بفارق 4.5 مليار جنيه.وأكد أحمد كمال معاون أول وزير التموين والمتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا مساس بما يتحصل عليه المواطن من دعم على البطاقات التموينية أو بسعر رغيف الخبز، مشددا على أن حصول المستحقين على الدعم المخصص لهم هو أحد أهم أولويات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية.