AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. إطلاق 5 صناديق لدعم القطاعات المهمة والناتج المحلي يفقد 130 مليار جنيه بسبب كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:16 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
Advertisements
محمد يحيي
يستعرض موقع صدى البلد، فى نشرته الاقتصادية اليوم، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها اطلاق صندوق مصر السيادي لـ4 صناديق فرعية لدعم القطاعات الاقتصادية و افتقاد الاقتصاد القومي لإيرادات بـ 130مليار جنيه بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.. وإليكم أبرز الموضوعات اليوم الإثنين.


قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق سيطلق 4 صناديق فرعية أحدها في الرعاية الصحية، وتم الإعلان عنه بالفعل، إضافةً إلى صندوق للبنية الأساسية وسيشمل الكثير من الأصول، موضحا أنه أنه سيتم تجهيز 3 صناديق أخرى خلال الفترة القادمة.


أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم "الاثنين"، أول مشروع تنموى عبر وسائل التواصل الاجتماعى لدعم شبكة الهلال الأحمر المصرى، التى تضم ٣٠ ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 51 مليون جنيه.

الدولة تضخ 60 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات خلال 6 سنوات

شهد ملف تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة طفرة فى معدلات التنفيذ والتطوير منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث تم وضع خطة للانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية الغير آمنة والغير مخططة بالكامل خلال 10 سنوات، وشهدت الفترة الماضية إنفاق أكثر من 60 مليار جنيه لهذا الغرض، إذ بلغت نفقات تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة أكثر 25 مليار جنيه في صورة استثمارات عامة.


حقق قطاعي التجارة والصناعة العديد من الانجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 6 سنوات،حيث أولى الرئيس اهتماما كبيرا منذ توليه مقاليد الحكم بالنشاط الصناعى والتجارى وإقامة العديد من المشروعات والاصلاحات الاقتصادية التى ادت إلى نمو  فى النشاط التجارة والصناعه، إذ نفذت الحكومة مجموعة من المشروعات الصناعية بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها ٣٣.٠٤ مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو ٢٠٢٠ ليصل حجم الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا القطاع لنحو ٦٠.٢٧ مليار جنيه.

وزير المالية: أزمة كورونا تخفض قيمة الناتج المحلى 130 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، مشيرا إلي أن الإيرادات العامة تراجعت بنحو١٢٤ مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات هذا الوباء العالمى.

زيادات وعلاوات .. 6 سنوات تحسن في هيكل أجور الموظفين وأصحاب المعاشات

6 سنوات هي مدة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الاقتصاد القومي حراكا كبيرا علي مستوى كافة القطاعات الاقتصادية، إذ رفعت إدارة الرئيس خلال تلك الفترة شعار التنمية في الانسان هي المهمة الأكبر و الأولي لبناء الاقتصاد القومي، لتقوم وزارة المالية بتكليف من الرئيس بإعادة النظر في الحد الأدني للأجور لتصل حاليا لـ2000 جنيه شهريا بعد أن كانت 1200 جنيه منذ 2013، ليتم رفعه لـ1400 جنيه ثم إلي 2000 جنيه.

شهدت ادارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحسنا في هيكل الأجور و الحوافز والعلاوات الدورية الممنوحة للعاملين بالدولة؛ لتصل العلاوة الدورية 75 جنيه تضاف للأجر الأساسي  بحد أدني بالإضافة لعلاوة أخري بنسبة 12% من الأجر الأساسي؛ سيتم تطبيقها أول الشهر القادم؛  بعد أن كانت 7% ثم تم رفعها إلي  10% في سنوات سابقة  للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.


أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ أن الحكومة خصصت مبلغ 84.5 مليار جنيه للسلع التموينية والخبز ضمن مصروفات الدعم السلعي بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 89 مليار جنيه كانت مدرجة للدعم التمويني بموازنة العام المالي الجاري بفارق 4.5 مليار جنيه.

وأكد أحمد كمال معاون أول وزير التموين والمتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا مساس بما يتحصل عليه المواطن من دعم على البطاقات التموينية أو بسعر رغيف الخبز، مشددا على أن حصول المستحقين على الدعم المخصص لهم هو أحد أهم أولويات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تكليفاته للحكومة بوضع أولويات لدعم السياحة والصادرات.. خبراء يثمنون إجراءات الرئيس للسيطرة على كورونا اقتصاديا.. ويؤكدون: السيسي يضع روشتة للخروج من الأزمة بسلام

التخطيط :الانتهاء من 25 ألف مشروع بـ 4 تريليونات جنيه حتى يونيو المقبل

من بينها تنفيذ مشروعات باستثمارات 33.04 مليار جنيه.. إنجازات التجارة والصناعة خلال 6 سنوات

ترشيحاتنا

صورة من الأرض .. اكتشاف كوكب جاهز للحياة على سطحه

بالتزامن مع التعنت في ملف سد النهضة..مساعدات قطرية مشبوهة لـ أديس أبابا

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

غدا.. الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة

AdvertisementS

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير مناخ داعم للصناعات الثقيلة

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى نائب مدير عناية مستشفيات الإسماعيلية

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مدبولي: تكليف من الرئيس لـ "الحكومة" بالتوسع في منظومة التعليم عن بُعد

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

وزير المالية: إتاحة 450 مليون جنيه لتمويل الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل منزلها

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

حد يساعدني .. مطرب شهير يستغيث: أمي بتموت عندها كورونا .. شاهد

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

خطوبة حسن شاكوش تتصدر التريند.. وإطلالة خطيبته حديث السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا

جراحة عن بعد.. الاستعانة بروبوت لإنقاذ حياة مريض سرطان في حالة حرجة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة