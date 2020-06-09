شاهد رد الإفتاء على من ينتظر 20 دقيقة بعد أذان الفجر ليصلى

هل أصلى الفجر بعد انتهاء الآذان مباشرةً أم أنتظر تلت ساعة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ورد "عاشور" متسائلًا: لماذا تنتظر تلت ساعة بعد انتهاء الأذان حتى تصلى الفجر؟ ولماذا كل هذا التشدد فى الدين؟، لافتًا الى أنه يجب علينا الا نلتفت لهذه الاراء المتشددة ونصلى الفجر مباشرة بعد انتهاء الاذان ولا نلتفت لئن ننتظر تلت ساعة لان هذا يعطلنا عن طاعة المولى عز وجل.





هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد أذان الفجر .. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة أذان الفجر أثارت حالة من الجدل بين الكثير من الناس، منوها أن دار الإفتاء المصرية بينت في أكثر من مرة أن التوقيت الذي يؤذن فيه لصلاة الفجر صحيح.



وقت أذان الفجر في مصر وأضاف، أن التوقيتُ الحاليُّ صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الغُرَفِ العِـلميةِ المُغلَقةِ التي يَخرجُ بَعدَها أهلُ الذِّكر فيها مِن الفَلَكِيِّين وعلمـاءِ الجيوديسيا بقرارٍ مُوَحَّدٍ يَسِيرُ عليه الناسُ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].

وما لم يَحصُل ذلك فالأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان؛ لأنَّ أمرَ العباداتِ الجماعيةِ المُشتَرَكةِ في الإسلام مَبنِيٌّ على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة، وفي مِثلِ ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» أخرجه الترمذي وصَحَّحَه مِن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.







