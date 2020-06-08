بنك مصر يرتب صفقة تمويل مدينة دمياط للأثاث بقيمة 1.5 مليار جنيه

أعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، نجاحه في ترتيب قرض طويل الأجل بـ 1.5 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية "لمشروع مدينة دمياط للأثاث" بالتنسيق مع شركة "إن أي كابيتال" المستشار المالي لشركة المدينة.
وأكد عاكف المغربي، نائب رئيس البنك في تصريحاته اليوم، أن الصفقة تستهدف إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدانًا، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه.
ويعد "مشروع مدينة دمياط للأثاث" من المشروعات القومية في مصر والتي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا لدوره المتوقع في إتاحة فرص كبيرة للمصنعين المصريين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختراق الأسواق العالمية وتطوير الكوادر المصرية في مجال صناعة الأثاث.
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وأكد "المغربي" أن البنك يسعي لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيدًا على دور بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات لتنمية الصناعة المحلية وزيادة التصدير.
وأشار إلى قيام بنك مصر بتسويق جزء من التمويل ليشترك به عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري استكمالًا للنجاحات المتعددة التي حققها البنك في العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وبذلك يواصل بنك مصر صدارته على مستوى البنوك في مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الست الماضية في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقًا للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.