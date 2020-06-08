بنك مصر يرتب صفقة تمويل مدينة دمياط للأثاث بقيمة 1.5 مليار جنيه

" بالتنسيق مع شركة "إن أي كابيتال" المستشار المالي لشركة المدينة.

برئاسة محمد الإتربي، نجاحه في ترتيب قرض طويل الأجل بـ 1.5 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية "لمشروع

بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدانًا، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه.

، نائب رئيس البنك في تصريحاته اليوم، أن الصفقة تستهدف إنشاء

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بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيدًا على دور

الرائد للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات لتنمية الصناعة المحلية وزيادة التصدير.