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مرأة

بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تشارك امال ماهر دائما متابعيها بصورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنال إطلالاتها إعجاب كثير منهم، الذين يبدون إعجابهم بها. 

وتتألق امال ماهر، بإطلالات مختلفة ومتنوعة، فلا تعتمد على وتيرة واحدة في ملابسها، بل تنوع بين الكاجول السهرة وتختار الألوان التي تعبر عن الأناقة والفخامة. 

ولا تتكلف آمال ماهر في اقتناء الإكسسوارات بل تختار ما يلاءم إطلالتها، وتفضل انسدال شعرها على كتفيها بطريقة جذابة. 


وتضع آمال ماهر، ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وتختار الألوان الهادئة لأحمر الشفاه كاللون الكشمير بدرجاته. 


وحققت أغنية "ماتسبنيش" للمطربة آمال ماهر، نجاحا كبيرا جدًا، وتخطت 7 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بروتانا على موقع "اليوتيوب".


وإليكم 10 صور تبرز جمال وأناقة آمال ماهر ...... 
بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر
بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر
بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر
بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر
بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر
بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر
بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر
بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر
بعد تخطي ألبومها 7 ملايين مشاهدة.. 10 إطلالات تبرز جمال آمال ماهر
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