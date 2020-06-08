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أخبار العالم

الحكومة الإسرائيلية تجمد قانونا يتيح لجهاز الأمن العام تعقب مصابي كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قرر المجلس الوزاري الخاص بمكافحة فيروس كورونا في إسرائيل اليوم الاثنين، تجميد قانون يتيح لجهاز الأمن العام استخدام ما لديه من قدرات تكنولوجية لتعقب المصابين بفيروس كورونا والأشخاص المخالطين لهم والذين لم يتقيدوا بالحجر الصحي.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية، أن قرار اللجنة جاء على خلفية الانتقادات التي وجهت إلى مشروع القانون من قبل الجمهور، إضافة إلى قرار محكمة العدل العليا بهذا الشأن.

ولفتت إلى أنه في أعقاب تجميد تمرير القانون فسوف يتوقف جهاز الأمن العام عن تعقب المصابين بالفيروس عن طريق رصد هواتفهم المحمولة.

وقررت اللجنة الوزارية تقديم مشروع قانون معدل يتم من خلاله استبدال أنظمة الطوارئ التي تم استخدامها منذ تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة إنه في أعقاب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس تقرر تجميد التسهيلات التي كان من المقرر تنفيذها في الحيز العام.

ونقلت القناة عن رئيس الشاباك، نداف ارجمان، قوله إن الجهاز يشعر بعدم الارتياح حيال استخدام قدرات التعقب بحق مواطنين مصابين لكنه أكد في الوقت ذاته إمكانية استخدام هذه القدرات في حال حدوث موجة كبيرة اخرى من العدوى، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود تطبيق مدني ليقوم بالمهمة ذاتها.
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