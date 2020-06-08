انتخابات 2020.. تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون مجلس النواب.. وترفض المساس بعدد الأعضاء

نهائيا.. اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على قانون الأغلبية لمجلس النواب

تشريعية النواب رفضت المساس بعدد أعضاء البرلمان القادم

مستقبل وطن: قوانين الاستحقاقات الانتخابية جاءت بعد حوار مجتمعي

جدل في البرلمان بسبب القائمة النسبية والمغلقة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

و قال ان مشكلة القائمة المطلقة تتمثل في صعوبة تمثيل الاحزاب الضعيفة داعيا للرجوع لتقسيم الدوائر الذي تم في ٢٠١٥.

و قال ان مشكلة القائمة المطلقة تتمثل في صعوبة تمثيل الاحزاب الضعيفة داعيا للرجوع لتقسيم الدوائر الذي تم في ٢٠١٥.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ان القائمة النسبية تساعد على بناء قاعدة حزبية تدريجيا بما يستعد الاحزاب على بناء قواعدها بشكل تدريجي، موضحا ان القائمة النسبية تساهم في تمثيل الاحزاب الضعيفة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ان القائمة النسبية تساعد على بناء قاعدة حزبية تدريجيا بما يستعد الاحزاب على بناء قواعدها بشكل تدريجي، موضحا ان القائمة النسبية تساهم في تمثيل الاحزاب الضعيفة.

وشهدت الجلسة جدل حول القوائم المغلقة و النسبية، وقال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، إنه لابد أن تكون هناك حياة حزبية سليمة بالجمع بين القائمة و الفردي، مضيفا: "

وشهدت الجلسة جدل حول القوائم المغلقة و النسبية، وقال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، إنه لابد أن تكون هناك حياة حزبية سليمة بالجمع بين القائمة و الفردي، مضيفا: " العالم لا يأخذ بالقائمة المغلقة موضحا انها تضر بعض القوى السياسية و دعا سليم لتطبيق القائمة النسبية لانها تسمح بتوسيع قاعدة المشاركة على ان يكون نظام الفردي ٤٠٪‏ ".

وأضاف "رشاد" أن مشروع القانون يقوم على الاحتفاظ بعدد نواب مجلس النواب الحالي، موضحا أن الدوائر الانتخابية هى التي ستقيم المرشحين وحافظنا على حق الناخبين في اختيار المرشحين.

وأضاف "رشاد" أن مشروع القانون يقوم على الاحتفاظ بعدد نواب مجلس النواب الحالي، موضحا أن الدوائر الانتخابية هى التي ستقيم المرشحين وحافظنا على حق الناخبين في اختيار المرشحين.

في السياق ذاته رفضت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اقتراح تقدم به النائب محمد عطا سليم لتقليل عدد أعضاء البرلمان وجاء الرفض خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون تعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات قبل الموافقة عليه نهائيا.

ونص القانون على ان يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمراة ما لا يقل عن ٢٥٪‏ من المقاعد و يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و ٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها و يتضمن مشروع القانون ان تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

وتقسم الجمهورية الى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم و بحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعد وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها و يحدد قانون خاص نطاق و مكونات كل دائرة انتخابية و عدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة و ينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء.





الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات و يتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعد ثلاثة مترشحين من المسحيين و مترشحين اثنين من العمال و الفلاحين و مترشحين اثنين من الشباب و مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة و مترشح من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل.

اما قائمة ال١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين و مترشحين و ستة من العمال و الفلاحين و ستة مترشحين من الشباب و ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة و ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه القات ٥٠ مرآة على الأقل و يتوفر في المرشحين.



