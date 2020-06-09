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تعليم

ذكريات من السبعينيات.. رواد السوشيال ميديا يتداولون صورة لكارنيه صرف وجبة غذائية بجامعة حلوان عام 1977

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:18 ص
الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
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كريم ناصر
انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعى خلال هذه الفترة صورة تذكارية لكارنيه صرف الوجبات الغذائية لأحد أبناء جامعة حلوان منذ عام ١٩٧٧. 

ولاقت الصورة إعجاب العديد من طلاب الجامعة خاصة الخريجين القدامى حيث استعادوا ذكرياتهم فى فترة الجامعة . 

نشرت هذه الصورة فتاة تدعى نورة نبيل السيد معلقة عليها قائلة : كارنيه صرف وجبة غذاء بابا بالسبعينيات ، وأوضحت نورة أن والدها أراد مشاركة هذه الصورة التى تذكره بفترة شابه والتى مر عليها أكثر من ٤٠ عاما. 

 لأوضحت نورة أن والدها فى هذه الفترة كان ملتحق بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية ، و التى كان يعتز بها و بالخبرات و العلم الذى حصله بها . 

وتعود نشأة جامعة حلوان إلى صدور القانون رقم 70 لسنة 1975، وبناءً عليه أنشئت الجامعة في 26 يوليو 1975، ويعدّ المقر الرئيسي للجامعة هو عين حلوان بمدينة حلوان، إلا أن تاريخ كليات الجامعة يعود إلى أقدم من ذلك بكثير، وتتميز الجامعة بطابع خاص إذ أن الدراسة بالعديد من الكليات تميل إلى الناحية التطبيقية، بالإضافة إلى الطابع الأكاديمي.
ذكريات من السبعينيات.. رواد السوشيال ميديا يتداولون صورة لكارنيه صرف وجبة غذائية بجامعة حلوان عام 1977
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