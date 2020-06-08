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محافظات

إقامة 13 مشروعا استثماريا لتوفير 397 فرصة عمل في البحيرة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:33 م
اللواء هشام امنة
اللواء هشام امنة محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى

وافقت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة البحيرة على إقامة 13مشروعا استثماريا متنوعا بتكلفة  102 مليون و837 ألف جنيه، تعمل على توفير 397 فرصة عمل للمساهمة فى حل مشكلة البطالة.
          
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار اليوم الإثنين على توفير البيئة الخصبة والجيدة للاستثمار الجاد على أرض المحافظة، وتيسير كافة الاجراءات على المستثمرين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية.

وجه المحافظ بأن تكون فرص العمل التى توفرها تلك المشروعات لابناء المحافظة وخاصة لأبناء القرى المنفذ بها مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى المرور الدورى على المشروعات ومراجعة الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات التى تم التصديق عليها مع التأكد من جدية المستثمرين فى اقامة المشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الغير جادين.

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وتضمنت المشروعات الاستثمارية التى تمت الموافقة عليها إقامة مشروع خلط وتجهيز وتعبئة اسمدة ومبيدات زراعية بناحية وادى النطرون على مساحة 420 متر بتكلفة 5 مليون جنية وتوفر 30 فرصة عمل


ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعيه على مساحة 4200  بناحية حفص بدمنهور بتكلفة 3 مليون  و750 الف جنية ويوفر 50 فرصة عمل ومحلات زراعية على مساحه ٧٠٠ متر بناحية ابو بكر الصديق ببدر بتكلفة 355 الف جنية وتوفر 12 فرصة عمل

كما تمت الموافقة على ترخيص محلات بيع انتاج زراعى وثلاجة حفظ خضر وفاكهة وميزان بسكول على مساحة 1700 متر بناحية جمعية العروبه بمركز بدر بتكلفة مليون و773 الف جنية وتوفر 30 فرصة عمل

وترخيص محلات مستلزمات إنتاج زراعى ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعيه على مساحة 540 متر بناحية ابو بكر الصديق ببدر بتكلفة 5 مليون  و 250 ألف جنيه وتوفر 30 فرصة عمل

وإقامة محطة فرز وتعبئة محاصيل زراعية وخدماتها على مساحة 7718 متر بناحية الفالوجا ببدر بتكلفة 4 مليون و 300 الف جنيه وتوفر 52 فرصة عمل بالإضافة إلى عدة مشروعات استثمارية اخرى فى مجالات حفظ الخضر والفاكهة وتوفير أسطوانات الغاز وتصنيع المواسير وإقامة مزارع ومصانع اعلاف ومشروع إنتاج حيوانى.

إقامة 13 مشروعا استثماريا لتوفير 397 فرصة عمل في البحيرة
إقامة 13 مشروعا استثماريا لتوفير 397 فرصة عمل في البحيرة
إقامة 13 مشروعا استثماريا لتوفير 397 فرصة عمل في البحيرة
إقامة 13 مشروعا استثماريا لتوفير 397 فرصة عمل في البحيرة
إقامة 13 مشروعا استثماريا لتوفير 397 فرصة عمل في البحيرة
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