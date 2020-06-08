إقامة 13 مشروعا استثماريا لتوفير 397 فرصة عمل في البحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة البحيرة على إقامة 13مشروعا استثماريا متنوعا بتكلفة 102 مليون و837 ألف جنيه، تعمل على توفير 397 فرصة عمل للمساهمة فى حل مشكلة البطالة.



أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار اليوم الإثنين على توفير البيئة الخصبة والجيدة للاستثمار الجاد على أرض المحافظة، وتيسير كافة الاجراءات على المستثمرين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية.

وجه المحافظ بأن تكون فرص العمل التى توفرها تلك المشروعات لابناء المحافظة وخاصة لأبناء القرى المنفذ بها مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى المرور الدورى على المشروعات ومراجعة الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات التى تم التصديق عليها مع التأكد من جدية المستثمرين فى اقامة المشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الغير جادين.

أقرأ أيضًا:

في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟