مدير رعاية بورسعيد الصحية ينفي إصابته بفيروس كورونا

نفى الدكتور عادل تعيلب مدير عام الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال تعيلب فى تصريح لصدى البلد، ما تردد خلال اليومين السابقين بشأن اصابته بفيروس كورونا المستجد وايضًا اصابة عدد من العاملين بالهيئة.
وشدد تعيلب على ان ما يتردد ليس له اساس من الصحه وان حقيقة الامر اصابة احد الموظفات بهئية التأمين الصحي بفيروس كورونا وتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية وتعقيم المبني بشكل كامل .
وقال تعيلب ان جميع اطباء وتمريض ومسعفي بورسعيد بخير والحمد لله ونتمني السلامه للجميع.