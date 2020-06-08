ماذا فعلت السعودية لـ تعزيز العمل التطوعي لمكافحة فيروس كورونا.. تفاصيل

تحدثت الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة اللجنة العليا لمبادرة قافلة الشهداء، رئيسة مجلس إدارة ملتقى سيدات الفكر، عن جهود من المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل التطوعي لمكافحة الكورونا.

وقالت هند بنت عبد الرحمن، من بين هذه الجهود إنشاء عدد من المبادرات وبناء منصات الكترونية للتطوع واستثمار المتطوعين وإطلاق مبادرات بمشاركة الجهات والموطنين واستحداث مواد في الأنظمة لاحتواء الازمة وتعزيز التكامل والتعاون بين كافة الجهات وتوجه القطاع الخاص والجهات المحتمعية في الدولة معا يدّا بيد لمكافحة الكورونا.

وأشارت إلى إنشاء مركز التطوع الصحي الذي تطوع في أكثر من مليون مواطن حتى الآن وكذلك إنشاء الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار كورونا برأس مال 50 مليون ريال.

جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي الذي عقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية اللقاء التفاعلي العربي عن بعد "المسؤولية الاجتماعية في ظل الازمات"وذلك اليوم 08 يونيو 2020 القاهرة- جمهورية مصر العربية.