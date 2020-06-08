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تعليم

تعيين 3 عمداء جدد لكليات جامعة المنصورة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:39 م
تعيين عمداء جدد
تعيين عمداء جدد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، عن صدور قرارات جمهورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 3 عمداء جدد لكليات التربية والتربية الرياضية والتربية النوعية بجامعة المنصورة.


واضاف رئيس الجامعة فى بيان له اليوم الاثنين، ان القرارات تضمنت تعيين الدكتور عبد الله محمود جاد عميدا لكلية التربية النوعية لفترة ثانية ولمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور محمد العجمى عميدا لكلية التربية لمدة ثلاث سنوات، وتعيين  الدكتور أحمد عبد العظيم عميد لكلية التربية الرياضية لمدة ثلاث سنوات .

كما تقدم الدكتور أشرف عبد الباسط بخالص التهانى القلبية للعمداء الجدد بمناسبة صدور القرارات الجمهورية لهم متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح فى تولى إدارة كليات التربية والتربية الرياضية والتربية النوعية.

تعيين 3 عمداء جدد لكليات جامعة المنصورة
تعيين 3 عمداء جدد لكليات جامعة المنصورة
تعيين 3 عمداء جدد لكليات جامعة المنصورة
تعيين 3 عمداء جدد لكليات جامعة المنصورة
تعيين 3 عمداء جدد لكليات جامعة المنصورة
تعيين 3 عمداء جدد لكليات جامعة المنصورة
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