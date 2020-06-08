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أحمد موسى في ذكرى تولي السيسي: يوم تاريخي لمصر.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:31 م
احمد موسي
احمد موسي
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على مرور 6 سنوات على تولي الرئيس السيسي مسئولية إدارة شئون البلاد، قائلًا "في مثل هذا اليوم من 6 سنوات كان يوما تاريخيا في مصر، والذي تولى فيه الرئيس السيسي مسئولية ورئاسة البلاد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا منذ 6 سنوات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "نشهد عمل وجد وإنجاز للرئيس عبد الفتاح السيسي ومفيش نوم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "عرضنا طوال اليومين الماضيين إنجازات الرئيس السيسي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "مصر شهدت تحديات كثيرة أمام الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية وواجه تحديات من الداخل والخارج".

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