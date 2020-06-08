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رياضة

الاتحاد الإيطالي يكشف موعد فتح نافذة الانتقالات ويحدد مصير الدوري حال توقفه

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن فتح باب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للموسم الكروي القادم 2020-2021، في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

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وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، فتح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من يوم 1 سبتمبر، وحتى الخامس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تسجيل اللاعبين الجدد في تلك الفترة.

كما ناقش الاتحاد الإيطالي في اجتماعه اليوم، مصير بطولة الدوري حال توقفه مرة أخرى أو إلغائه، بسبب فيروس كورونا أو غيره من الأسباب.

وأكد الاتحاد الإيطالي أنه لن يتم اعتماد جدول الترتيب في حال إلغاء الدوري، وأنه سيتم الاحتكام للمباريات الفاصلة لتحديد بطل الدوري والمتأهلين للبطولات الأوروبية، بالإضافة لتحديد الهابطين من الدوري والصاعدين إليه.

ومن المقرر أن يتم استئناف منافسات الدوري الإيطالي، في السابع عشر من الشهر الجاري، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


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