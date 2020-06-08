ليلى زيدان تكتب: حكاية وطن.. إنجازات الـ6 سنوات

فى ذكرى تنصيب الرئيس السيسى.. مشروعات قومية وتنموية غيرت الواقع فى مصر عبر 6 سنوات.. محاور على النيل ومدن إسكان اجتماعى وتطوير مناطق عشوائية.. خطة تطويرية ممنهجة فى مجالى التعليم والصحة .. قفزة كبيرة فى مجالى الكهرباء والنقل.









إنجازات ... مشروعات كلمتان كانتا ومازالتا هما شعار المرحلة على مدار 6 سنوات ومازالتا مستمرتين حتى الآن وستستمران مستقبلا.

فأرض الواقع شاهدة على تلك المشروعات التى حدثت فى ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار الـــ 6 سنوات وتقر بأن شكل مصر قد تغير كثيرا للأفضل .









رصدت الدولة المصرية استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية لعام 2014، وتم إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه في نحو 9039 مشروعًا، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة.









- فى مجال الكهرباء والطاقة..

تم ضخ استثمارات في قطاع الكهرباء تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وأنه تم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعًا، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه.









وتم إنجاز نحو 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع دولة السودان الشقيقة.









- وفى مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية..

تم رصد 819 مليار جنيه، وأنه بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات 1019 مشروعا، ضمت توفير مليون و775 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع فى معظم محافظات مصر علاوة على إضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3,26 مليون م3 ليصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوميا.









- وفى مجال النقل والمواصلات..

تمكنت مصر من تنفيذ 54% من الاستثمارات الاستراتيجية المقدرة بـ135 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 8.5 ألف كم طرق، وإنشاء 245 كوبرى ونفقا، و6 محاور على النيل ، وتجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقانًا، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى.









- وفى مجال الصحة..

ضخت مصر 83 مليار جنيه لتحسين منظومة الصحة ، وتنفيذ 348 مشروعًا، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلًا عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس "سي"، وتنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة وإجراء 69 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتخصيص اكثر من مليار ج العام الحالى 2020 لدعم وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.









- وعلى مستوى وزارة الخارجية

تمكنت مصر من استعادة دورها الرائد في القارة الأفريقية، حيث ترأست مصر الاتحاد الافريقى عام 2019، كما شهدت العلاقات المصرية تطورًا ملحوظا مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بالمنطقة العربية لتسوية النزاعات.









ونجحت الوزارة في توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى والصاعدة، وانتخاب مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017، وتولي رئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال عام 2018.









هذه المشروعات لا ينكرها إلا جاحد ولا يعترف بها إلا كل محب لبلده ويعلم تمام العلم أنه لولا استتباب الامن والاستقرار لم يكن ليتحقق أى من هذه المشروعات والإنجازات والتى لن تتوقف وستستمر.



