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رياضة

محمود الخواجة: صراع الزمالك على لقب القرن حق مشروع .. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:41 م
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
أكد محمود الخواجة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن ناديه هو الأحق بلقب نادي القرن الحقيقي مشددًا على أن بطولات النادي وألقابه القارية هي صاحبة الفضل في هذا الأمر.


وأضاف محمود الخواجة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية أن النادي عاني الأمرين خلال السنوات الماضية بسبب عدم الدفاع عن مصالحه وحقوقه على عكس الفترة الحالية التي يسعى فيها المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور الحفاظ واستعادة حقوق الأبيض.

وقال محمود الخواجة: "دفاع الزمالك عن لقب القرن ليس إلا  دفاع عن عرق وجهد سنين طويلة لأجيال قدمت البطولة تلو الآخرى".

وتتواصل لجنة ملف نادى القرن بـ الزمالك، مع الدكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقى، من أجل الاستعانة به فى ملف القضية والذى أكد أنه لم يشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن في افريقيا، مشيرًا إلي أن مصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير وقام بوضع النظام الخاص بالنقاط للأندية في إفريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مشددًا علي أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمي بأي شئ بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها.
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