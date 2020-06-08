AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الأربعاء.. رواية سكون على طاولة النيل الثقافية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يستضيف الإعلامي خالد منصور، الروائي ولاء كمال في لمناقشة روايته "سكون"، وذلك في حلقة الأربعاء المقبل من برنامج كلمات المذاع في الواحدة ظهرا على شاشة النيل الثقافية.

تدور أحداث الرواية في عالم أسطوري نسجه الكاتب بالكامل من خياله، حيث تستعرض حياة أربع شخصيات تفقد كل منها شيئًا عزيزًا لديها في محنة كبرى. وتستعرض الرواية ما تمر به شخصيات الرواية والتي تعيش بين العصر الحالي وعصر إسلامي قديم، وتواجه جميعها آلام الفقدان سواء المعنوي أو المادي، لتمر برحلة ملحمية مليئة بالتفاصيل الإنسانية الغنية.

تناقش الرواية أفكار عديدة تمس قارئ اليوم سواء على المستوى الفردي أو التاريخي، كقضايا الصراع بين الشرق والغرب، الدين ودوره في حياة الإنسان، القهر والديكتاتورية في صورها المختلفة، الإرهاب والأفكار المتشددة، الصراعات الطبقية والمادية، الصوفية وعلاقة الإنسان بالله، اغتراب الإنسان وشعوره بالوحدة واحتياجه الدائم للتواصل، وغيرها من الأفكار الثرية التي تتضمنها حكايات الرواية.

الجدير بالذكر أن ولاء كمال، كاتب ومترجم مصري ولد ببريطانيا عام ١٩٨٤، وتنقل ما بين أوروبا والخليج العربى ومصر. درس الصحافة والإعلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عروض وحفلات عالمية .. هيئة ثقافة البحرين تبث فعالياتها عبر الإنترنت

تونس تدعم العاملين في المجال الثقافي بهذه الطريقة

أبناء حورة رواية مستقبلية جديدة لـ عبد الرحيم كمال

ترشيحاتنا

محمود حافظ: عرفت خبر وفاة أمي اثناء تصوير مسلسل الاختيار .. فيديو

المطارات الصينية تتعافى.. 7 آلاف رحلة طيران يوميا لأول مرة منذ أزمة كورونا

الأربعاء المقبل.. الكويت تعيد فتح المساجد لجميع الصلوات

الزمالك الخيار الأول .. 3 عروض قوية لـ حسام عاشور بعد رحلة الأهلي

بعد قرار وقفها .. ريم البارودي تعود من جديد إلى تقديم برنامجها

بالتزامن مع التعنت في ملف سد النهضة..مساعدات قطرية مشبوهة لـ أديس أبابا

AdvertisementS

علاج مرضى كورونا بالخلايا الجذعية يحصل على "ملكية فكرية" في الإمارات

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى نائب مدير عناية مستشفيات الإسماعيلية

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير مناخ داعم للصناعات الثقيلة

شاركت في هوانم جاردن سيتي والوتد.. وفاة المخرجة شيرين غيث

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

يعتذر اليوم على الهواء.. التحقيق مع تامر أمين بتهمة إهانة المصريين

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل منزلها

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة

هتكوا عرض 6 أطفال .. السجن المؤبد لمشرف دار أيتام و7 سنوات لاثنين آخرين ببورسعيد

بعد وفاة شقيقتها.. تعرف على سبب اعتزال صفاء السبع الفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية أنيقة.. أول ظهور للملكة رانيا بالكمامة.. شاهد

10 مزايا صحية هائلة.. فوائد المضمضة بزيت الزيتون

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا