الأربعاء.. رواية سكون على طاولة النيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، الروائي ولاء كمال في لمناقشة روايته "سكون" ، وذلك في حلقة الأربعاء المقبل من برنامج كلمات المذاع في الواحدة ظهرا على شاشة النيل الثقافية.





تدور أحداث الرواية في عالم أسطوري نسجه الكاتب بالكامل من خياله، حيث تستعرض حياة أربع شخصيات تفقد كل منها شيئًا عزيزًا لديها في محنة كبرى. وتستعرض الرواية ما تمر به شخصيات الرواية والتي تعيش بين العصر الحالي وعصر إسلامي قديم، وتواجه جميعها آلام الفقدان سواء المعنوي أو المادي، لتمر برحلة ملحمية مليئة بالتفاصيل الإنسانية الغنية.





تناقش الرواية أفكار عديدة تمس قارئ اليوم سواء على المستوى الفردي أو التاريخي، كقضايا الصراع بين الشرق والغرب، الدين ودوره في حياة الإنسان، القهر والديكتاتورية في صورها المختلفة، الإرهاب والأفكار المتشددة، الصراعات الطبقية والمادية، الصوفية وعلاقة الإنسان بالله، اغتراب الإنسان وشعوره بالوحدة واحتياجه الدائم للتواصل، وغيرها من الأفكار الثرية التي تتضمنها حكايات الرواية.





الجدير بالذكر أن ولاء كمال، كاتب ومترجم مصري ولد ببريطانيا عام ١٩٨٤، وتنقل ما بين أوروبا والخليج العربى ومصر. درس الصحافة والإعلام.



