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تعليم

جامعة طنطا تنعى طالبا بكلية طب الأسنان مات بسبب كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:15 م
طالب بكلية طب الأسنان
طالب بكلية طب الأسنان مات بسبب كورونا
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أحمد على

أعرب مجلس إدارة جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم وبرفقته نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين والطلاب، عن خالص عزائهم فى وفاة أحد طلاب كلية طب الأسنان إثر إصابته بعدوى فيروس "كورونا المستجد".

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تقدمت جامعة طنطا بخالص العزاء فى وفاة الطالب خالد عبدالفتاح المقيد بالفرقة الثالثة الذى وافته المنيه اليوم داعين المولي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


وكانت حالة من الوجيعة خيمت على وجوه الألاف من أهالي ومواطني مركز منوف عقب وفاة الطبيب الشاب خالد عبد الفتاح الضرغامي الطالب بطب أسنان جامعة طنطا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى منوف العام.


وكانت جامعة طنطا واصلت جهودها في اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .


كما أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة أن تعقيم التكييف المركزي بالمستشفى التعليمي العالمي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.

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