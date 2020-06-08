كان إيد أبوه اليمين .. نقل طفل الإسماعيلية لمستشفى الحروق لإنقاذه

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم توفير سرير بوحدة الحروق بمستشفي ههيا المركزي بمحافظة الشرقية لنقل الطفل حسام إليها.





وأضاف انه تم التواصل مع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة الدكتور إبراهيم حسن لتوفير سرير بوحدة حروق تتناسب مع حالة الطفل وعلي الفور تم توفير الوحدة وتجهيزها لاستقباله خاصة وأن حالته حرجة.





وقال والد الطفل حسام رضا أن نجله أصيب في انفجار "تانك سيارة" خلال عمليات إصلاحه بإحدي الورش في مدينة القصاصين مما أدي إلي إصابته بحروق مختلفة بالجسم تعدت 50%.





واضاف " الحادث وقع الخميس الماضي وتم نقله إلي مستشفي الإسماعيلية العام إلا أن الحالة احتاجت لرعاية غير متواجدة في الإسماعيلية بسبب زيادة نسبة الحروق في جسده والان جاري نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفي ههيا في الشرقية".





اقرأ أيضا:





وتابع "انا راجل مريض سكر وضغط وماعنديش وظيفة وابني كان بيشتغل ويساعدني وهو كان ايدي ورجلي لانه اكبر ابنائى وبدعي ربنا يشفيه ويرجع لي".





وقالت والدة الطفل "ادعو لابني انا محتاجة كل اللي يشوف ابني يدعي له ربنا يشفيه ويرجع لي" .





ووجه عم الطفل الشكر للدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة وجميع القائمين علي منظومة الصحة بالإسماعيلية ومحافظ الإسماعيلية لتدخلهم لنقل الطفل لمستشفي ههيا وعدم تأخرهم فور علمهم بحالة الطفل.