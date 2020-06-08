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أنيسة حسونة: المرأة المصرية حصلت على حقوق كثيرة في عهد السيسي .. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:07 م
انيسة حسونة
انيسة حسونة
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محمد حليم قنديل
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية تشعر بفارق كبير في حصولها على حقوقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، اليوم الإثنين، قائلة :"نشعر بحرج شديد من الرئيس في طلب أي حقوق أخرى للمرأة بعد التى قدمها لها".


وأوضحت أن هناك 8 وزيرات في الحكومة، بالإضافة إلى امرأة  تشغل منصب محافظ، و ٩٠ نائبة في البرلمان، متمنية أن يتضاعف هذا العدد خلال المجلس القادم.


وتابعت "حسونة" أنه يجب على جميع المسئولين أن يكون لديهم ثقافة تمكين المرأة، لافتة إلى أن مجلس الدولة لا يتم تعيين سيدات به حتى الآن.

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