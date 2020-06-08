ننشر القائمة كاملة .. الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في مسابقة خطباء المكافأة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم "الاثنين" أسماء الناجحين في مسابقة (خطباء المكافأة هيئة تدريس والعاملين بالأزهر على بند التحسين ) ، وحصولهم على تصريح خطيب مكافأة.

والأسماء هي:

أحمد إبراهيم محمد المشد، أحمد علي عبد البديع محمد، حسنى باهى عبد الحليم الكشكى، بسيوني عطية محمد جويلي، أحمد محمد الشيخ يوسف تهامي.





كما تضمنت الأسماء: عز الرجال إبراهيم إبراهيم حسن، أحمد فوزي إبراهيم المتولي، السيد حسن فرج الخولي، رمضان سليمان محمود حافظ، رجب محمود عبد الشافي محمود.



