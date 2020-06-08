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أخبار العالم

تعرف على مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة لانتشال عدن من السيول؟

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:04 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين والمتضررين من السيول والأمطار بعدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وجرى توزيع 110 سلال غذائية، تزن 8 أطنان و140كيلو غراما، استفاد منها 660 فردا ، بمنطقة رأس عباس في مديرية البريقة بمحافظة عدن.

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وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار إن توزيع المواد الغذائية يأتي ضمن إسهامات المركز في إغاثة الشعب اليمني لاسيما المتضررين من الأمطار والسيول في تجمعات النازحين.


وثمن رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بعدن عبده المهذب من جانبه دور مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة النازحين على نحو متواصل.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق ووقوفه معهم في مختلف الأزمات والمحن .

كما واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 28 مايو حتى 3 يونيو 2020م.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 1,396 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 194 فردًا، وعيادة الولادة 13 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 478 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 126 مريضًا. كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,297 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 1,660 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 582 شخصًا، وعيادة نقل الدم 4 مرضى، وعيادة التنويم 3 مستفيدين.

وفي اطار متوازي، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو 2020م، ضخ 470,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 377,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,326 فردا.

 
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