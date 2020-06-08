وزيرة التجارة والصناعة: أي مصنع يمكنه تصنيع الكمامة القماش بمراعاة هذا الشرط.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك الكثير من المصانع بدأت في إنتاج الكمامات القماشية اعتبارا من الأسبوع الماضي.









خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، إ ن توجه الوزارة لإنتاج الكمامات القماش، جاء بعد قرار الدولة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة وخاصة في الأماكن المزدحمة مثل المترو والمصالح والبنوك، كما تم التواصل مع الكثير من المصانع. وقالت جامع









وأضافت نيفين جامع، أنه تم التواصل مع العديد من المصانع وتم بدء الإنتاج لأن هناك امتحانات للثانوية العامة، ولدينا طلبات من جهات عديدة وبدأ التوريد بالفعل، قائلة: "نحن في مرحلة الاكتفاء للمتطلبات العاجلة في الداخل ولدينا الثانوية العامة لأنه حدث وتكلفة بدون مكسب".









وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الكمامة القماشة ستكون معتمدة للغسل من 20 إلى 25 مرة، ووزيرة الصحة كانت حريصة على نوع الصبغة المستخدمة في إنتاج الكمامة، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت مواصفات الكمامة، وأكدت أن أي مصنع يرغب في إنتاج الكمامات يستطيع أن يفعل ذلك من خلال الحصول على رخصة.





https://www.youtube.com/watch?v=dZgTBRVqPXc



