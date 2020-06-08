AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التجارة والصناعة: أي مصنع يمكنه تصنيع الكمامة القماش بمراعاة هذا الشرط.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:14 م
كمامة قماش
كمامة قماش
Advertisements
عادل نصار
أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك الكثير من المصانع بدأت في إنتاج الكمامات القماشية اعتبارا من الأسبوع الماضي. 


وقالت جامع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، إن توجه الوزارة لإنتاج الكمامات القماش، جاء بعد قرار الدولة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة وخاصة في الأماكن المزدحمة مثل المترو والمصالح والبنوك، كما تم التواصل مع الكثير من المصانع.


وأضافت نيفين جامع، أنه تم التواصل مع العديد من المصانع وتم بدء الإنتاج لأن هناك امتحانات للثانوية العامة، ولدينا طلبات من جهات عديدة وبدأ التوريد بالفعل، قائلة: "نحن في مرحلة الاكتفاء للمتطلبات العاجلة في الداخل ولدينا الثانوية العامة لأنه حدث وتكلفة بدون مكسب". 


وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الكمامة القماشة ستكون معتمدة للغسل من 20 إلى 25 مرة، ووزيرة الصحة كانت حريصة على نوع الصبغة المستخدمة في إنتاج الكمامة، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت مواصفات الكمامة، وأكدت أن أي مصنع يرغب في إنتاج الكمامات يستطيع أن يفعل ذلك من خلال الحصول على رخصة.

https://www.youtube.com/watch?v=dZgTBRVqPXc

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى يطالب بمشاركة المشروعات الصغيرة فى صناعة الكمامات

بعد قرار فتح إنتاج الكمامات.. برلمانية: يساهم فى القضاء على الكمامة مجهولة المصدر

وزيرة التجارة والصناعة تعلن فتح باب تلقي طلبات تصنيع الكمامات القماش.. برلمانيون: تتميز بالجودة والسعر المناسب.. وتقضى على مصانع بير السلم وتمنع انتشار العدوى

نيفين جامع: الحكومة تستهدف إتاحة 30 مليون كمامة قماش شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلي.. والبدء بتصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى

نيفين جامع: توفير 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى خلال أسبوع.. فيديو

بـ 5 جنيهات وتستخدم 30 مرة.. وزيرة التجارة تتحدث عن تفاصيل الكمامة القماشية.. فيديو

ترشيحاتنا

هاني الناظر: الأعشاب والعصائر والخضراوات لا تعالج كورونا

رقابة صارمة.. وزيرة الصحة: حملات على المستشفيات الخاصة للتأكد من التزامها بضوابط مواجهة كورونا

الزيادة قبل الأخيرة .. الإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح الكهرباء غدا.. فيديو

بهوت شورت.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا

وفاة أول حالة بين الأطقم الطبية بـ كورونا في بني سويف

بعد نفيها حدوث خناقة.. 10 صور لـ شيرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت .. ميريام فارس تثير الجدل برفقة ابنها

رغم كورونا .. كايلي جينر تقضي سهرة في ملهى ليلي VIP ..صور

بعد نفيها حدوث خناقة.. 10 صور لـ شيرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب