معروف يتمنى البقاء معنا.. المقاولون العرب: طاهر محمد طاهر يرغب في الاحتراف الخارجي ..فيديو

قال علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن طاهر محمد طاهر، جناح الفريق يمتلك مهارات عالية ومن أفضل اللاعبين في مركزه بمصر.





وأضاف عبد الغنى في تصريحات تلفزيونية لقناة اون "أون تايم سبورتس" : أن طاهر محمد طاهر، من أفضل لاعبي مصر في مركزه فهو لديه مهارات وسرعات كبيرة"، كما انه يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، في الفترة المقبلة.





وتابع: "في حال عدم تلقي طاهر، أي عروض أوروبية، أتمنى استمراه مع الفريق في الفترة المقبلة، حتى تأتي له عروض مناسبة".





وأشار إلى أن النادي يرغب في الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف والمهاجم شكري نجيب، من ناديي الزمالك والإسماعيلي بشكل نهائي، مؤكدا أن اللاعبين رحبا بالاستمرار مع المقاولون، ويتبقى المفاوضات مع أنديتهما.