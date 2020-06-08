AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معروف يتمنى البقاء معنا.. المقاولون العرب: طاهر محمد طاهر يرغب في الاحتراف الخارجي ..فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:17 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
Advertisements
محمد رشاد
قال علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن طاهر محمد طاهر، جناح الفريق يمتلك مهارات عالية ومن أفضل اللاعبين في مركزه بمصر.

وأضاف عبد الغنى  في تصريحات تلفزيونية لقناة اون "أون تايم سبورتس" : أن طاهر محمد طاهر، من أفضل لاعبي مصر في مركزه فهو لديه مهارات وسرعات كبيرة"، كما انه يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، في الفترة المقبلة.

وتابع: "في حال عدم تلقي طاهر، أي عروض أوروبية، أتمنى استمراه مع الفريق في الفترة المقبلة، حتى تأتي له عروض مناسبة".

وأشار إلى أن النادي يرغب في الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف والمهاجم شكري نجيب، من ناديي الزمالك والإسماعيلي بشكل نهائي، مؤكدا أن اللاعبين رحبا بالاستمرار مع المقاولون، ويتبقى المفاوضات مع أنديتهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف طاهر محمد طاهر من مفاوضات الأهلي والزمالك

رئيس المقاولون العرب: الأهلي والزمالك لن يحصلا على خدمات طاهر محمد طاهر

المقاولون العرب: الأهلي لم يفاوض طاهر محمد طاهر

لا أهلي ولا زمالك .. المقاولون العرب يحدد شرط رحيل طاهر محمد طاهر

وكيل معروف يوسف: اللاعب يرغب فى العودة للزمالك وإلا سيتم فسخ العقد بالتراضى

الأهلي يكشف موقفه من ضم طاهر محمد طاهر

ترشيحاتنا

الأزهر: يجوز الاكتفاء بتعقيم ضحايا كورونا بدلا عن غُسلهم في هذه الحالة

بهوت شورت.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا

بعد شائعات حملها.. ياسمين صبري تتحدى الجميع بفستان مفتوح.. شاهد

أطول كلب في العالم يحقق رقما قياسيا جديدا بعيد ميلاده .. صور

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا

عوض تاج الدين: عرضت على الرئيس السيسي مشاركة مصر في إنتاج لقاح فيروس كورونا

AdvertisementS

مواعيد دور نصف النهائي .. بشرى سارة للزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك الخيار الأول .. 3 عروض قوية لـ حسام عاشور بعد رحلة الأهلي

الصراع على نجم الوداد المغربي يشتعل بين فنربخشة التركي والزمالك .. تفاصيل

الخواجة يكشف كواليس انضمام مصطفى محمد إلى صفوف الزمالك ..فيديو

قيمته 144.9 مليون يورو.. محمد صلاح سادس أغلى لاعب في العالم.. وميسي ورونالدو خارج العشرة الأوائل

آخرها في 8 أبريل الماضي.. الأهلي يستفسر من الجبلاية والأولمبية عن مصير شكواه ضد الزمالك

هاتف جديد.. محمد صلاح يشارك جمهوره بأحدث ظهور من داخل منزله

رمضان صبحي في المقدمة وساسي وصيفا.. أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري نصفهم من الأهلي.. تعرف على القائمة

الظهور الأول فى عالم التدريب.. عصام الحضري يدرب حارس مرمى شاب.. فيديو

أنا من البداية يا غربة بتحمل .. ميدو ينشر فيديو لـ غروب الشمس على البحر

الوحدة السعودي يوجه صدمة قوية لـ حسام عاشور

نجوم بكرة «2».. ميدو حسام: الأهلي يزرع روح الانتصار.. وحلمي اللعب في الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت .. ميريام فارس تثير الجدل برفقة ابنها

رغم كورونا .. كايلي جينر تقضي سهرة في ملهى ليلي VIP ..صور

بعد نفيها حدوث خناقة.. 10 صور لـ شيرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب