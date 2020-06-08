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محافظات

شفاء طفل عمره عام ونصف من كورونا في الدقهلية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:34 م
شفاء طفل عمره عام
شفاء طفل عمره عام ونصف من كورونا في الدقهلية
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همت الحسينى
انهارت والدته فى البكاء عندما أصيب طفلها الذى لم يتجاوز العامين بفيروس كورونا ، ورفضت أن تفارقه لولا إقناع الأطباء لها بأن حالته ستستقر رغم ما تعرض له من ضيق فى التنفس، وتم وضعه على جهاز التنفس عدة أيام.

وقال الدكتور احمد الدسوقى مدير مستشفى منية النصر، إن " حسن " يعد من أصغر الأطفال المصابين بكورونا وسبقه رضيع من قبل، حيث شفى من كورونا تماما ونقل لمنزله بقرية الربيعه التابعة لمركز دكرنس.

ويواصل قائلا" عقب ارتفاع درجة حرارته وحدوث ضيق فى التنفس جاءت به اسرته الى المستشفى وتم اخذ عينه منه وتبين ايجابيتها واصابته بكورزنا وتم نقله لقسم العناية بمستشفى منية النصر المركزى وظل على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة ثلاث أيام ثم تحول الى عزل تمى الامديد ثم عاد لمنية النصر يوم الثانى من يونيو وشفى تماما من الفيروس.

وأعربت والدة الطفل عن سعادتها بشفاء طفلها حيث اطلقت الزغاريد واحتفلت معها ممرضات المستشفى وقامت بتوزيع الحلوى علي الطاقم الطبى بالمستشفى والعاملين موجهة الشكر لكل من بمستشفى منية النصر وتمى الامديد ومساندتهم لحسن ووقوفهم معه حتى شفى تماما من الفيروس. 
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