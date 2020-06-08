خاص .. لمى الشواربي كابتن منتخب اليد ترد على هجوم عبده عبد الوهاب: عايز يشوه إنجازات من كان قبله

علقت لمى الشواربي كابتن المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات مواليد 98 على التصريحات التي أدلى بها عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف على المنتخابات النسائية.





وقال عبده عبدالوهاب في تصريحات تلفزيونية إن اختيارات منتخب 98 كانت غير موفقة وشبات المنتخب لم يحققن النتائج المرجوه واحتلا المركز الأخير في كأس العالم الأخير، كما أن قوام المنتخب المصري سيكون على أرض الواقع من منتخب 2002 2004 والمحترفات وليس من مواليد 98.





وقالت لمى في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد ": "الاتحاد السابق قرر يصرف على الفريق و سافرنا معسكرات وشاركنا في مباريات ودية كثيرة لذا حصلنا على برونزية بطولة البحر المتوسط عام 2015 و تاسع عالم عام 2016 و أول إفريقيا عام 2015".





وأضافت لمى :" الاتحاد الموجود حاليا منذ قدومه ونحن نصرف على أنفسنا من علاج ومكملات غذائية وغير ذلك ،ولم يكن لدينا مخطط أحمال، ولا توجد معسكرات خارجية ولا حتى داخلية، على عكس ما كان يحدث مع منتخب الرجال؛ لذا تجدهم يحققوا أرقام مميزة".





وأوضحت:"جاء القرار المفاجىء عندما قرر الاتحاد مشاركة منتخب 98 في بطولة البحر المتوسط بإسبانيا، والتي انتهت قبل كأس العالم بيوم وأدت إلى وجود إجهاد شديد لكافة اللاعبات وإصابة لاعبتين من 16 لاعبة قوام المنتخب، وعندما طلبنا استقدام لاعبتين من مصر رفضوا بحجة التكاليف وفور إنتهاء البطولة ذهبنا وشاركنا في كأس العالم بعد يوم واحد وفي أول لقاء في كأس العالم أصيبت أربع لاعبات آخرين بسبب الإجهاد الزائد واستكملنا البطولة بعشر لاعبات لذا حصلنا على المركز الأخير".





واختتمت:"أعتقد أن سبب هجوم عضو مجلس الاتحاد علينا هو أن المسئول السابق عن منتخبات السيدات كانت الكابتن منى أمين ثم بعد إخفاقنا في كأس العالم تولى هو مسئولية المنتخابات لذا فهو يريد تشوية ما قامت به منى أمين حتى يقال أن تفكيرة وإدارته أفضل منها".