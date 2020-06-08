التصدي الحاسم للمخالفات .. أول اجتماع تنفيذ بحضور الرؤساء الجدد لمجالس المدن في محافظة دمياط .. شاهد

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا اليوم الاثنين مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وكذلك رؤساء الوحدات المحلية الجدد الذين تم تعيينهم بالقرار الصادر الخميس الماضي من قبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.





وكان قرار وزير التنمية المحلية تضمن تعيين حازم حواس رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اللواء عماد حمدى رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة رأس البر، اللواء وحيد رضوان رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، غريب عارف رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، متولى حسنين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، أمير أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة الروضة، اللواء عصام غانم رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج وإبراهيم نصير رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.





ورحبت المحافظ فى مستهل الاجتماع برؤساء الوحدات المحلية الجدد في أول اجتماع لهم، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد، وأصدرت عدد من التوجيهات الخاصة بضرورة العمل وفقًا لتعليمات محددة، وذلك بهدف الإرتقاء بمنظومة العمل داخل كل وحدة محلية وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن ضرورة التصدى الحاسم لكل صور المخالفات والاشغالات والقضاء على العشوائية والفوضى من خلال تنظيم حملات مستمرة.





وأكدت على الاهتمام بالنظافة العامة للطرق والشوارع ورفع كفاءتها وتوريد ما يتم رفعه من قمامة يوميًا إلى مصنع تدوير القمامة بفارسكور ، وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التواجد الميدانى المستمر لمتابعة تنفيذ تلك الأعمال على أرض الواقع بإعتبارها العامل الأول لنجاح الجهود وتحقيق جميع المتطلبات.





اقرأ أيضا:





فى سياق متصل، أمرت المحافظ بضرورة استكمال أعمال دهان واجهات المبانى و عقد حملات مستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والتصدى الحاسم لمخالفات البناء وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمناطق والمؤسسات والتى تأتى ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد





وواصلت الدكتورة منال عوض تعليماتها الموجهة إلى رؤساء الوحدات المحلية بإستكمال جميع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مؤكدة قيامها بجولات مفاجئة للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليهم .





ولفتت إلى اتباع مبدأ الثواب والعقاب وذلك حفاظًا علي مصلحة العمل وضمان سيره على الوجه الأكمل والتى تهدف فى الأساس إلى خدمة أهالى المحافظة.





وأكدت ترحيبها بأية أفكار جديدة تخدم مختلف المناطق، مشيرة إلى حرص المحافظة على مدها يد العون وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لانتظام سير جميع الأعمال.