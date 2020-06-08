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أخبار العالم

الرئيس الموريتاني يصدر حركة تغييرات واسعة في الجيش تشمل تعيين قائد جديد للقوات المسلحة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:22 م
الجيش الموريتاني
الجيش الموريتاني
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ا ش ا
أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تغييرات في قيادات المؤسسة العسكرية، حيث جرى بموجب مرسوم صادر اليوم الاثنين، تعيين الفريق محمد ولد بمب ولد مكت قائدا للأركان العامة للجيوش .


كما أصدر الرئيس الموريتاني - حسب الإذاعة الموريتانية الرسمية مساء اليوم - مراسيم بتعيين الفريق البحري إسلكو ولد الشيخ الولي قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، واللواء محمد المختار ولد الشيخ ولد مني قائدا لأركان الجيش البري، واللواء البحرى محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطف قائدا للأركان البحرية. 


وجرى تعيين اللواء أحمد ولد عبد الودود ولد أمبارك مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية، والفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين قائدا لأركان الحرس الوطني، والفريق مسقار ولد سيدي مديرا عاما للأمن الوطني، واللواء المختار ولد بل ولد شعبان قائدا مساعدا للأركان العامة للجيوش.


وشملت الحركة أيضا تعيين اللواء محمد ولد الشيخ ولد بيده قائدا للقوات الخاصة الموريتانية، واللواء حبيب الله ولد النهاه ولد أحمدو مديرا عام للتجمع العام لأمن الطرق.


وتعتبر هذه التغييرات الأولى من نوعها للرئيس الموريتاني منذ تسلمه مقاليد الحكم. وكان الغزواني - وهو فريق أول قبل توليه السلطة - قد عمل عشر سنوات قائدا للقوات المسلحة في بلاده.
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