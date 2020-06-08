رئيس جامعة سوهاج: البنية التحتية المعلوماتية للجامعات في تطور..فيديو

قا ل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، إن وزارة التعليم العالي وجميع الجامعات المصرية اهتموا بالتحول الرقمي وقمنا بتطوير البنية التحتية للتعامل مع التطوير الذي يحدث في التحول الرقمي .

















واضاف احمد عزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أن جميع الجامعات استطاعت ان تتعامل مع التحول الرقمي وتتواصل مع الطلاب بشكل كبير وقمنا ببث جميع المحاضرات بشكل الكتروني بالاضافة الي عمل امتحانات الكترونية .













واوضح احمد عزيز ، أن البنية التحتية المعلوماتية للجامعات بدأت في التطور بشكل كبير .













وتابع : أن التعليم داخل الفصول شيء مهم ولكن بسبب ازمة فيروس كورونا نلجأ الي التعليم عن بعد لحماية الطلاب .









واستكمل : أننا نتواصل مع الطلاب بشكل كبير ونعمل علي تطوير المنصات التعليمية باستمرار .