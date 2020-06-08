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أخبار البلد

يحقق الاستقرار الإقليمي .. جمهورية أرمينيا ترحب بإعلان القاهرة حول ليبيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:40 م
الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس سيرج ساركسيان
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محمد وديع
رحبت جمهورية أرمينيا بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار والبدء في حوار سياسي بين أطراف الصراع في ليبيا "إعلان القاهرة".

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية في بيان له:" نأمل أن يجلس جميع أطراف النزاع في ليبيا على طاولة المفاوضات من أجل رفاهية وأمن الشعب الليبي والسلام والاستقرار الإقليمي."

وتابعت: أننا في أرمينيا "نواصل متابعة التطورات في ليبيا ونؤمن بأن الحوار السياسي سيخلق الظروف الملائمة للتغلب على الأزمة الراهنة وإقامة سلام دائم في ليبيا.  

,من جهته أجرى وزير الخارجية الفرنسي اتصالات مع سامح شكري عقب إعلان القاهرة عن مبادرة لحل الأزمة الليبية. وأثنى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اتصاله أمس على جهود القاهرة في الملف الليبي بخصوص التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.

وأكد لودريان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية ومنها المؤسسات المالية بالإضافة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية. كما شدد وزير خارجية فرنسا على دعم باريس لاستئناف العملية السياسية في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وضمن ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

ونوّه لودريان إلى أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري والتوصل لوقف لإطلاق النار.

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