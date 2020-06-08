يحقق الاستقرار الإقليمي .. جمهورية أرمينيا ترحب بإعلان القاهرة حول ليبيا

رحبت جمهورية أرمينيا بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار والبدء في حوار سياسي بين أطراف الصراع في ليبيا "إعلان القاهرة".





قالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية في بيان له:" نأمل أن يجلس جميع أطراف النزاع في ليبيا على طاولة المفاوضات من أجل رفاهية وأمن الشعب الليبي والسلام والاستقرار الإقليمي."



