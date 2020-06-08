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جابر نصار: من الصعب أن يتم إجراء انتخابات منفصلة للشيوخ والنواب في آن واحد .. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:40 م
الدكتور جابر جاد
الدكتور جابر جاد نصار
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محمود محسن
أكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة سابقًا ان من الصعب أن يتم إجراء إنتخابات منفصلة للشيوخ والنواب في ظل التداعيات الاقتصادية لكورونا .

وأضاف نضار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث انه يصعب أن يتم إجراء الانتخابات للغرفتين في نفس الوقت لاختلاف الدوائر الانتخابية وأعداد المرشحين ولايمكن دمج إنتخابات غرفتي البرلمان في ان واحد .

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وتابع أستاذ القانون الدستوري إنتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في التاسع من يناير المقبل وموعد إجراء الانتخابات سيحدد وحتى في ظل إستمرار أزمة كورونا غير معلومة موعد إنتهائها فإن هذا الامر تنظمه المادة 106 من الدستور والمادة 156 أيضًا.

وأشار الدكتور جابر جاد نصار إلى أن إذا ماحدثت حالة ضرورة إقتضت تأجيل الانتخابات أو عدم إمكانية إجراء الانتخابات لامر ضروري معلوم المدة او غير المدة فإن المادة 156 ترد بشكل قاطع أنه لايمكن تمديد فترة مجلس النواب تحت أي ظرف.

وقال رئيس جامعة القاهرة سابقا إنه يجوز أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات لها قوة القانون حيث تنتقل السلطة التشريعية مؤقتًا له لكن تعرض هذه القرارات فور إنعقاد المجلس الجديد.
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