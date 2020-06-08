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رياضة

اشتباه في كورونا.. لاعب طلائع الجيش يدعو لوالده بالشفاء

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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نانسي إبراهيم
يعيش أحمد هاني نجم فريق طلائع الجيش للإصابة حالة من الحزن بعد تعرض والده للعزل المنزلي وذلك بعد إشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتشهد البلاد والعالم كله حالة من عدم الإستقرار بسبب تفشي فيروس كورونا، وعدم وجود حتي الآن لقاح أو علاج له.

وكتب اللاعب أحمد هاني نجم فريق طلائع الجيش عبر صفحته علي الفيس بوك : "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، تحدي جديد ليا ولعائلتي في محنة قوية وصعبة، أرجو من كل أهلي وحبايبي الدعاء لنا في محنتنا وادعو الله أن لايكتبها علي أحد".

ومن المقرر أن يعود النشاط الكروي تدريجيًا في منتصف شهر يونيو المقبل.
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