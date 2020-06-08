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تحذير قوي .. وكيل لجنة الصحة: المستشفيات الخاصة يجب أن تتوافق مع الدولة فيما يخص كورونا.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:54 م
المستشفيات الخاصة
المستشفيات الخاصة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان من الجهة التشريعية قام بعمل ما يستوجب عليه فعله بالنسبة للمستشفيات الخاصة، وقمنا بعمل تعديلات في قانون الطوارئ من أسبوعين .

وأضاف أيمن أبو العلا خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دى إم سى، أن الدولة يحق لها التدخل في المستشفيات الخاصة بكامل طواقمها بالأسعار التي تراها، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أيمن أبو العلا ، أن المستشفيات الخاصة يجب أن تتكافل وتتعاون في هذه المرحلة وكان هناك اجتماع اليوم لوزيرة الصحة مع أصحاب المستشفيات الخاصة.


وتابع : أن المستشفيات الخاصة يجب عليها الموافقة على الأسعار المناسبة، لأنه ان لم يتم الموافقة لن يكون هناك إلا تطبيق قانون الطوارىء علي هذه المستشفيات.

واستكمل : أن قانون الطوارئ يسمح للحكومة بتولي هذه المستشفيات وإجبارها هي وجميع الأطقم الطبية العاملة بها على تقديم الخدمة الي المصابين بفيروس كورونا، لأننا في حالة الحاجة إليها لفترة مؤقتة، وهذا في المادة 21 من قانون الطوارىء .

واشار إلى أننا في حالة حرب طبية ضد كورونا ومن يتراجع عن المساعدة يعتبر خائنا.
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