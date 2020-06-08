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محافظات

بعد تطوعه لمدة جديدة .. طبيب بـ عزل بلطيم: الاعتذار عن المهمة خيانة للأمانة والوطن

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:55 م
الطبيب
الطبيب
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محمود زيدان
واحد من أبطال الجيش الأبيض، الذين يبذلون الغالي والنفيس، من وازع المسئولية الإنسانية والوطنية، لمحاربة جائحة كورونا، وتخفيف آلام المرضى، إنه الدكتور أحمد متولى الطنوبي، طبيب شاب، من قرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ، يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل طبيب طوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام.

التحق الدكتور أحمد الطنوبي، بالعمل داخل مستشفى عزل بلطيم، في منتصف مايو الماضي، بناءً على تكليف من مديرية الشئون الصحية للمساهمة مع زملائه في مجابهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المرضى، وتخفيف آلامهم، دون أن يتردد لحظة عن الاستجابة للقيام بواجبه على أكمل وجه، ابتغاء مرضاة الله.

وبالرغم من إنهاء مهمته في مستشفى العزل ببلطيم منذ مايقرب من 10 عام، تقدم "الطنوبي" بطلب إلى الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، للتطوع والعمل مرة أخرى بمستشفى العزل، فوافقت له على الفور، وأثنت على موقفه الوطني والإنساني النبيل، مشيدة به وبجهود جميع أبطال الجيش الأبيض من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وخدمات معاونة.  

ويستعد الطبيب البطل الدكتور أحمد الطنوبي، للذهاب إلى مستشفى العزل بمدينة بلطيم، يوم الجمعة المقبل، للعمل به مرة أخرى ضمن الفوج الطبي السادس، ليسطر من جديد ملحمة من العطاء مع زملائه، أبطال الجيش الأبيض، في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذل أقصى جهد في سبيل علاج هذه الحالات حتى تماثلها التام للشفاء.

يقول الدكتور أحمد متولي الطنوبي، تعليقًا على قرار تطوعه للعمل مرة أخرى، إن فكرة التطوع والعمل داخل مستشفى العزل ببلطيم، تأتي من الإحساس بالمسؤولية تجاه المرضي وأهالينا الموجودين في العزل في بلطيم والوقوف بجانبهم في الأزمة.

وأضاف، متولي قائلًا " أكيد خايف بس العدوى منتشرة في كل مكان دلوقتي وكل واحد له قدر ونصيب واحنا بناخد بالاسباب .. أنا هلتزم بلبس الواقيات أثناء العمل".

الاعتذار عن المهمة الموكلة إلينا .. خيانة

وتابع، الاعتذار عن المهمة الموكلة إليّ بدون عذر أو مبرر حقيقي خيانة لقسم الطبيب وللأمانة وللوطن، مضيفًا أن عمله بقسم الطوارئ داخل مستشفى كفر الشيخ العام أكسبه خبرات في التعامل مع المرضى وخاصة الحالات الحرجة، وأن العمل بطوارئ مستشفى العزل أكسبه الثقة نظرًا للتعامل بأقصى طاقة وبأعلى درجات الحذر والحيطة والجاهزية.

وأضاف، أنه قضى عيد الفطر المبارك في مستشفى عزل بلطيم، وكان يتمنى أن يقضي هذه الأيام الجميلة وسط أسرته، إلا أن ظروف العمل داخل مستشفى العزل حال دون ذلك، لافتًا إلى أن تخفيف آلام المرضى ورسم الفرحة والبسمة على وجوههم بمثابة عيد آخر، وأفضل لحظات السعادة لنا كأطباء شفاء المرضي وتعافيهم.
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